Google vous dira si une image publiée sur Internet a été générée par l’IA

Une fonction de contexte intéressante appelée « À propos de cette image » nous aidera à savoir en un coup d’œil si une image a été générée par l’IA ou est réelle.

Vous êtes-vous déjà demandé si une image était réelle ? Très bientôt, Google vous répondra.

Dans ce contexte d’intelligence artificielle partout où Google a vanté d’innombrables améliorations avec Bard, la vérité est que nous commençons tous à nous demander ce qui est réel et ce qui ne l’est pas sur Internet, atteignant bientôt ce carrefour éthique de bien marquer le contenu qui sont générés par l’IA et ceux qui ne le sont pas pour les différencier clairement.

Dans tous les cas, il est difficile d’identifier tout type de contenu, et ce sera certainement plus compliqué à l’avenir, ce dont vous serez très reconnaissant, et bien sûr nous remercierons tous également Google, qui à Mountain View a développé cette nouvelle fonctionnalité de contexte pour les images qu’ils nous ont montrées à I/O 2023 pour la présenter quelques minutes plus tard sur leur blog The Keyword.

C’est ainsi que Google va nous aider à répondre à ces questions qui nous donnent le sentiment que « quelque chose ne va pas avec une image », avec un outil de contexte appelé « A propos de cette image » qui sera intégré dans le moteur de recherche d’abord aux États-Unis et en anglais, ici il va falloir patienter encore un peu, nous permettant d’un coup d’œil d’avoir des informations clés sur une image :

Lorsque l’image et des images similaires ont été indexées pour la première fois par Google. Où l’image aurait pu apparaître pour la première fois. Où ailleurs cette image a-t-elle été vue en ligne (réseaux sociaux, sites d’information,…).

Avec toutes ces informations, les utilisateurs pourront mieux comprendre d’où vient cette image pour savoir si elle est digne de confiance ou non, et Google lui-même la marquera comme « générée par AI » si cette information est claire ou a été précédemment marquée comme que sur les sites liés.

Ces informations seront disponibles à la fois dans les recherches d’images effectuées avec Google Lens et également dans l’application Google Search ou le moteur de recherche, en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de la recherche d’images.

Afin de fournir les informations les plus fiables et les plus utiles, Google s’engage à signaler toutes les images générées par l’IA et à nous donner un contexte pour nos recherches avec sa fonctionnalité « À propos », qui sera bientôt disponible aux États-Unis et sur d’autres marchés plus tard. .

En fait, Google s’engage à ce que, lors de la mise en œuvre de ses solutions d’IA génératives, toutes les images créées par ces outils soient marquées comme synthétiques pour éviter toute confusion. Ils encouragent même les autres éditeurs comme Midjourney, , DALL-E ou autres à signaler également leurs images générées par l’IA.

Ceux de Google disent que leur recherche a été pensée dès le départ pour offrir une information fiable, utile et de qualité, et que cela n’est possible que si l’utilisateur peut clairement identifier les sources de l’information afin de l’analyser et de définir si elle est 100% fiable ou pas. En fait, cet « À propos » s’étendra à tout type d’informations trouvées avec la recherche Google.

