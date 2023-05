Google Bard fait peau neuve aux I/O 2023 : thème sombre, outils, réponses visuelles, etc.

Bard est sorti pour que nous puissions tous l’utiliser et rivalisera avec ChatGPT avec un tas de nouvelles fonctionnalités.

Bard grandit à I/O 2023 et devient le service d’IA phare de Google.

Les employés de Google ont déclaré que « Bard était pire qu’inutile » reconnaissant que sa naissance était prématurée, même si évidemment Google n’allait pas rester les bras croisés avec son service phare d’IA, qui dans ce Google I/O 2023 a profité de la fusion entre DeepMind et les équipes Brain de Google pour vieillir, nous présenter plein de nouveautés et s’ouvrir à tout le monde, en supprimant les listes d’attente pour pouvoir l’essayer.

En fait, nous allons commencer par là, car Google a annoncé la disponibilité (presque) immédiate de Bard dans plus de 180 pays, et vous pouvez accéder au service directement depuis le lien suivant, fonctionnant pour l’instant en anglais mais très prochainement aussi en Japonais et coréen avec toutes leurs variantes, plus environ 40 langues supplémentaires à ajouter.

Ici, vous pouvez essayer ‘Bard’, le chatbot intelligent de Google

Google a souligné, oui, que pour eux Bard est encore une expérience, et qu’il faut donc le tester avec prudence et ne pas le prendre en remplacement de leur moteur de recherche, qui pour l’instant continuera d’être l’activité principale de Mountain View géant.

Ce qui est devenu clair dans ce discours principal d’I/O 2023 au Shoreline Amphitheatre à Mountain View, c’est que Bard devient le principal service d’IA de Google en ajoutant de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que de nouvelles façons d’exporter du texte vers Docs et Gmail, des réponses visuelles, un mode sombre, une intégration avec des services Web comme OpenTable ou une génération d’images optimisée par Adobe.

Il y a beaucoup de nouveautés, alors parcourons-les petit à petit car avec Bard il y a beaucoup à dire… Allons-y !

Bard est plus intelligent grâce à PaLM 2

Présenté quelques minutes auparavant, la vérité est qu’une partie des améliorations de Bard se trouve dans PaLM 2, qui est un nouveau modèle de langage beaucoup plus puissant et performant prenant en charge plus de 100 langues.

Cette expansion permettra à Bard de devenir plus intelligent, avec des améliorations dans sa capacité à arriver à un raisonnement valide et à offrir des réponses générales plus correctes. De même, cela permettra également à Bard d’être particulièrement doué pour les requêtes mathématiques et la programmation, étant capable de comprendre le code, de le déboguer et de l’expliquer en morceaux dans plus de 20 langues.

Cela a été assez étonnant de le voir en action expliquer le code avec précision, alors voici la vidéo de la keynote pour que vous puissiez la regarder directement :

Les questions et réponses visuelles arrivent à Bard

Google a également annoncé l’intégration de Lens dans le service Bard, nous pouvons donc désormais envoyer des images au système afin que l’IA puisse identifier des objets, des animaux, des plantes ou des personnes, en pouvant poser des questions visuelles comme « écrire un texte amusant sur ces deux-là » quand nous lui avons montré la photo de quelques chiens.

Google Lens analysera l’image et identifiera les éléments, tandis que Bard nous écrira des réponses pertinentes aux informations obtenues dans l’image qui a été envoyée. C’est presque magique. Incroyable.

De plus, des réponses visuelles sont également ajoutées à Bard qui apparaîtront de la même manière que certaines requêtes Google, pouvant nous montrer des images d’un site spécifique ou même des listes personnalisées et illustrées de lieux d’intérêt si nous demandons une ville.

Adobe Firefly va bientôt nous permettre de générer des images avec Bard

Dans cette conversion en chatbot visuel, il semble que Bard sera un élève hors pair, puisqu’il pourra également générer des images directement grâce à la technologie Adobe Firefly qui sera intégrée au service.

C’est précisément le rival le plus acharné de DALL-E et Midjourney, entre autres, qui s’annonce également avec la nature plus éthique de sa formation, nous verrons donc si cela fonctionne aussi bien au sein de Bard que nous l’espérons.

Un nouveau mode sombre et plus d’intégrations et « d’outils »

Parmi toutes ces améliorations liées au code et à la programmation, Google a développé un nouveau mode sombre pour Bard qui nous permettra de lire le code plus confortablement, ce que les programmeurs locaux apprécieront.

De plus, au sein de toutes ces intégrations qui incluent Adobe Firefly, de nombreux autres « outils » sont également annoncés, comme l’a appelé Google, afin que Bard puisse interagir avec le web comme le fait actuellement ChatGPT.

C’est ainsi que nous verrons les réservations directes de restaurants via OpenTable ou la possibilité de commander de la nourriture via Instacart, entre autres.

En fait, Bard sera intégré dans presque toutes les applications et services Google, y compris ceux de tiers, et peut même exporter du texte vers Gmail et Google Docs simplement en demandant à l’IA de nous écrire un e-mail, par exemple, en demandant n’importe quel sujet à un contact de notre liste ou externe.

Il ne fait aucun doute que Bard se développe et est déjà le service d’IA le plus important de Google, bien que Mountain View soit prudent et continuera à le considérer comme une expérience pour le moment. Dans tous les cas, sa fonctionnalité est maintenant bien plus grande et ses possibilités plus intéressantes, peu importe à quel point le géant des moteurs de recherche nous recommande de continuer à utiliser son moteur de recherche et de ne pas prendre Bard en remplacement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :