PaLM 2 : le nouveau modèle d’IA de Google "parle" 100 langues et s’adapte à tout appareil

PaLM est la nouvelle génération du modèle linguistique de Google, plus puissant et prenant en charge 100 langues.

Le modèle PaLM 2 AI, annoncé lors de Google IO 2023.

L’intelligence artificielle a pris le contrôle de Google I/O 2023, et PaLM 2 est le nouveau modèle de langage que l’entreprise a annoncé lors de son événement le plus important de l’année. Il s’agit d’un renouvellement du modèle PaLM original qui a donné vie à des technologies telles que Bard, le chatbot de Google destiné à concurrencer ChatGPT.

PaLM 2 est composé de différents modèles, affinés pour offrir des capacités supérieures dans les tâches de raisonnement et de codage, dans 100 langues différentes. Google affirme que le modèle est déjà présent dans 25 produits et fonctionnalités différents sur toutes ses plateformes, y compris la nouvelle version de Bard qui est déjà disponible en coréen et en japonais, et arrivera bientôt dans plus de 180 régions du monde. .

Google a mis un accent particulier sur la capacité multilingue de son nouveau modèle, déclarant qu’il a été formé pour travailler dans plus de 100 langues. De cette façon, selon l’entreprise, elle est capable de comprendre et de générer du contenu plus efficacement dans n’importe quelle langue.

En ce sens, PaLM 2 a été formé avec des articles scientifiques, des pages Web spécialisées et d’autres tests visant à améliorer les capacités de logique et de raisonnement. De même, deux versions spécifiques de PaLM 2 ont vu le jour : Med-PaLM 2 et Sec-PaLM 2, respectivement spécialisées dans les problématiques médicales et de cybersécurité.

Un autre grand changement qui accompagne la deuxième version de PaLM est sa capacité à s’adapter en fonction de l’appareil sur lequel il s’exécute. La société explique que le modèle est disponible en quatre tailles : Gecko, Otter, Bison et Unicorn, chacune plus grande que la précédente. Gecko, le plus petit, a la capacité de traiter jusqu’à 20 jetons par seconde et a été testé sur certains des derniers smartphones disponibles sur le marché, et est capable de fonctionner même sans connexion Internet.

