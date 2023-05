Un pirate de Twitter plaide coupable d’avoir détourné des comptes d’Apple, Musk, Biden et d’autres

L’un des pirates de Twitter qui a piraté le compte officiel d’Apple, ainsi que ceux appartenant à environ 130 personnalités de premier plan, a maintenant plaidé coupable.

Le citoyen britannique Joseph O’Connor a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation d’intrusion informatique, d’extorsion, de harcèlement, de fraude électronique et de blanchiment d’argent – et risque jusqu’à 20 ans de prison…

Arrière-plan

Environ 130 comptes Twitter de haut niveau ont été repris en juillet 2020, dont Apple, Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mike Bloomberg, Kayne West, Uber, Floyd Mayweather, Warren Buffett et Barack Obama.

L’un des agresseurs, l’adolescent de Floride Graham Clark, a été arrêté plus tard le même mois. Il avait réussi à convaincre un employé de Twitter qu’il travaillait dans l’équipe informatique de l’entreprise, et avait ensuite accès au portail du service client. Cet échec de sécurité embarrassant lui a permis de mettre à jour les détails du compte, puis de les utiliser pour tweeter une arnaque Bitcoin. Clark a reconnu sa culpabilité en 2021 et a été condamné à trois ans de prison.

Joseph O’Connor n’a été arrêté que près d’un an après le piratage, à la suite d’une enquête conjointe du ministère américain de la Justice et de la National Crime Agency du Royaume-Unis.

Le deuxième hacker de Twitter plaide coupable

Le Guardian rapporte qu’O’Connor a maintenant suivi l’exemple de Clark en plaidant coupable à toutes les accusations.

Un Britannique a plaidé coupable pour son rôle dans des stratagèmes visant à pirater les comptes Twitter de célébrités telles que Joe Biden et Elon Musk, ainsi qu’à voler 794 000 $ en crypto-monnaie. Joseph James O’Connor, 23 ans, a plaidé coupable devant un tribunal de New York après avoir été extradé d’France le 26 avril.

L’accusation de cryptomonnaie ne concerne pas les tweets amateurs des comptes piratés, mais un vol distinct d’une société de crypto-monnaie anonyme de New York.

Il a également été révélé que le groupe a utilisé une attaque par échange de carte SIM pour accéder aux comptes TikTok de deux influenceurs et les a fait chanter en menaçant de publier des vidéos privées. Le DOJ n’a pas divulgué les noms des titulaires du compte, mais d’autres articles de presse suggèrent qu’il s’agit de ceux d’Addison Rae et de l’acteur Bella Thorne.

O’Connor doit être condamné le 23 juin.

Photo : Hédi Benyounes/Unsplash

