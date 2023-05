Voici combien de temps les utilisateurs d’Apple conservent leur iPhone

La semaine dernière, nous avons vu un rapport du CIRP sur Apple atteignant un prix de vente moyen record pour l’iPhone. Aujourd’hui, la firme a publié une étude montrant combien de temps les utilisateurs d’Apple conservent leur iPhone avant la mise à niveau, voici ce que montrent les résultats.

Alors qu’Apple a enregistré un nouveau record de prix de vente moyen de l’iPhone près de 1 000 $ et a enregistré un trimestre record en mars de cette année pour les revenus de l’iPhone, le nouveau rapport du CIRP suggère que la société pourrait voir un ralentissement de la demande pour ses smartphones.

De 2019 à 2021, les clients Apple ont conservé leur téléphone de plus en plus longtemps, 34 % d’entre eux ayant un iPhone de trois ans ou plus.

Fait intéressant, cette tendance a semblé se réserver brusquement en 2022, cependant, les dernières données de mars de cette année montrent que la majorité des utilisateurs d’Apple déclarent conserver leur iPhone pendant 2 à 3 ans ou plus.

Mars 2021 était toujours le pic pour l’âge moyen des iPhones, mais les résultats de 2023 reviennent près de ces chiffres.

Pour expliquer toutes les mises à niveau qui ont semblé se produire en 2022, le CIRP pense qu’il s’agissait probablement d’un mélange d’achats d’iPhone induits par COVID, de contrôles de relance du gouvernement, « et l’interruption des dépenses de voyage et de divertissement a aidé les consommateurs à se permettre de nouveaux modèles ».

Le rapport souligne également que ces facteurs peuvent s’être alignés sur « des programmes de reprise plus agressifs qui offraient également une valeur exceptionnelle pour des téléphones d’occasion relativement neufs ».

Nous devrons attendre et voir comment cette tendance à garder les iPhones plus longtemps se déroulera dans les mois et les années à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :