WhatsApp a enfin sa propre application pour les montres avec Wear OS

Désormais, les propriétaires d’une montre avec Wear OS pourront tirer le meilleur parti de WhatsApp

L’icône WhatsApp sur une Google Pixel Watch, l’une des smartwatches WearOS disponibles sur le marché

L’attente a été longue, mais elle semble en avoir valu la peine : WhatsApp a enfin sa propre application pour montres connectées basée sur Wear OS, le système d’exploitation de Google destiné à ce type d’appareils. Ces derniers jours, les utilisateurs de WhatsApp et les propriétaires de montres Wear OS ont vu comment l’application officielle du service de messagerie a commencé à apparaître comme disponible dans le catalogue Google Play, et il est désormais possible de la télécharger sur les montres compatibles.

C’est une application assez simple, mais elle ajoute quelques fonctionnalités intéressantes aux montres compatibles, comme la Google Pixel Watch ou la Samsung Galaxy Watch 5. Pour l’utiliser, il vous suffit de vous assurer que vous êtes inscrit à WhatsApp. programme bêta et avoir une montre mise à jour pour Wear OS 3.

Si les conditions sont remplies, l’application peut être installée à partir du Google Play Store, puis un code à huit chiffres doit être saisi dans l’application mobile fournie par la montre. Lorsque le processus d’appariement est terminé, WhatsApp vous donnera la possibilité d’afficher et de répondre aux messages reçus par la voix ou à l’aide du clavier virtuel, ainsi que d’ajouter des « Tiles » à l’écran de la montre où vous pourrez voir la liste de contacts ou les messages vocaux reçus .

L’application WhatsApp pour Wear OS comprend également une complication pour le cadran de la montre, qui vous permet de voir rapidement s’il y a de nouveaux messages non lus, sans avoir à vérifier le menu des notifications ou à ouvrir l’application.

Les personnes qui ont une montre avec Wear OS 3 et qui sont inscrites au programme bêta de WhatsApp peuvent accéder au Google Play Store pour télécharger et installer l’application sur leur smartwatch, en sélectionnant le modèle correspondant dans le menu « Autres appareils ».

