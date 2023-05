La Xiaomi Smart Camera 3 est officielle : c’est tout ce que nous offre la nouvelle caméra de surveillance de la marque

La nouvelle caméra de surveillance intelligente de Xiaomi peut enregistrer en résolution 3K et capturer le son à 8 mètres de distance.

La nouvelle Xiaomi Smart Camera 3 est la version améliorée de la caméra de surveillance la plus populaire de l’entreprise

Outre les téléphones portables, les bracelets de sport et les écouteurs sans fil, un autre des produits les plus populaires du géant chinois Xiaomi sont ses caméras de surveillance, car elles vous permettent de configurer votre propre système de surveillance à domicile pour peu d’argent et sans avoir à payer de frais mensuels. pour un service d’alarme.

Eh bien, la firme chinoise vient de lancer la Xiaomi Smart Camera 3 dans son pays natal, une variante mise à jour de sa célèbre caméra de surveillance qui améliore ses performances et coûte moins de 35 euros actuellement.

Xiaomi Smart Camera 3, toutes les infos

Les deux grandes innovations incluses dans la nouvelle caméra de surveillance Xiaomi sont l’incorporation d’un enregistrement de qualité 3K et d’un nouveau système de capture du son capable de capturer le son à une distance maximale de 8 mètres. À cet égard, la Xiaomi Smart Camera 3 dispose également d’un microphone et d’un haut-parleur grâce auxquels vous pouvez passer des appels bidirectionnels.

De même, la Xiaomi Smart Camera 3 est équipée d’un capteur d’image amélioré, avec une caméra interne de résolution supérieure à celle de son prédécesseur, 5 mégapixels, et d’un capteur haute sensibilité qui utilise une série d’algorithmes pour capturer des images de haute qualité même dans des conditions de faible luminosité. scènes.

En ce sens, il convient de noter que la nouvelle caméra de surveillance intelligente de Xiaomi intègre également huit lumières infrarouges qui vous permettent de capturer des images dans des environnements complètement sombres et qui n’émettent aucun type de lumière rouge pour l’empêcher de vous déranger la nuit.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités de la Xiaomi Smart Camera 3, il faut souligner qu’elle dispose d’une connectivité Wi-Fi, avec un système de rotation automatique jusqu’à 360º horizontalement et jusqu’à 180º verticalement pouvant être contrôlé à distance, avec une fonction de Détection de personnes basée sur l’IA et possibilité d’envoyer des enregistrements vers le cloud crypté afin que vous seul puissiez y accéder.

Xiaomi Smart Camera 3 : disponibilité et prix

La Xiaomi Smart Camera 3 est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 249 yuans, soit environ 33 euros actuellement, et on ne sait toujours pas si cette nouvelle caméra de surveillance atteindra d’autres marchés et si oui, quand elle le fera.

