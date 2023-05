Un bug dans WhatsApp maintient le microphone de votre mobile activé même lorsque vous n’utilisez pas l’application

Plusieurs utilisateurs de l’application de messagerie ont signalé un bug dans WhatsApp qui empêche la désactivation du microphone.

WhatsApp a un bug dans sa version Android : il fait que l’indicateur du microphone reste activé à tout moment

Plusieurs utilisateurs de WhatsApp ont signalé des problèmes avec l’application de messagerie instantanée dans sa version Android au cours des dernières semaines. Ils avertissent que l’application fait en sorte que le microphone reste actif, même lorsque l’application n’est pas utilisée. L’échec semble affecter les mobiles de toutes sortes et de toutes les marques, comme ils l’ont révélé via le portail PiunikaWeb.

Les premiers avis remontent à un peu plus d’un mois, et dans la plupart des cas, les utilisateurs concernés expliquent que l’indicateur de microphone actif introduit dans Android il y a plusieurs années est présent en permanence dans la barre d’état du système. En vérifiant quelle application maintient le microphone activé via le panneau de contrôle de la confidentialité du système, il peut être déterminé que WhatsApp semble être le coupable.

WhatsApp pense que le problème vient de Google

Foah Dabiri, développeur chez Twitter, a été l’une des premières personnes à mettre le problème en lumière. Il dit que WhatsApp semble avoir accédé au microphone toutes les quelques minutes, même lorsque l’application n’était pas utilisée et que le mobile restait inactif.

Mais WhatsApp estime que ce n’est pas sa faute. Dans une déclaration publiée via son profil Twitter, la société affirme qu’elle a enquêté sur le bug et le blâme sur un bug présent dans Android, qui a déjà été signalé à Google pour le corriger dès que possible.

Au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact avec un ingénieur Twitter qui a signalé un problème avec son téléphone Pixel et WhatsApp. Nous pensons qu’il s’agit d’un bug sur Android qui attribue de manière erronée des informations dans leur tableau de bord de confidentialité et nous avons demandé à Google d’enquêter et d’y remédier. https://t.co/MnBi3qE6Gp – Whatsapp whatsapp) 9 mai 2023

Ils en profitent également pour rappeler que l’utilisateur a un contrôle total sur l’accès au microphone par l’application, et que WhatsApp ne profite de l’autorisation qui accorde l’accès à cet élément que lorsque cela est strictement nécessaire, comme lors de l’enregistrement d’un message vocal. ou passer un appel via WhatsApp.

Pour l’instant, il n’y a pas de solution au problème au-delà du blocage de l’accès de WhatsApp au microphone du système. Mais comme cela limite certaines des fonctionnalités de l’application, ce n’est probablement pas une décision tout à fait pratique pour la plupart des utilisateurs du service de messagerie.

Google, pour sa part, n’a pas commenté la question et il n’est pas clair s’il travaille activement à résoudre le problème.



