GTA 6 est presque terminé – Insinué par Rockstar Games !

Il va sans dire que les fans de Grand Theft Auto attendaient avec impatience une annonce officielle de GTA 6. Et même si le jeu n’a pas encore été présenté à titre officiel, nous avons eu beaucoup de fuites et de rumeurs solides à son sujet. Parmi eux, la rumeur la plus notable était la date d’annonce possible.

Cela laissait entendre que Rockstar Games dévoilerait bientôt le GTA 6 dans toute sa splendeur. Pour être exact, il a suggéré que l’annonce arrive « avant le 17 mai ». Eh bien, cela fait des jours que cette rumeur a fait surface sur Internet. Et pendant que nous attendons que « l’annonce de mai » soit enfin une chose, Rockstar a décidé de laisser tomber une autre information concernant le développement du jeu.

GTA 6 a franchi une étape importante dans son développement

Tel que rapporté par Gamerant, Rockstar a récemment publié un poste de réalisateur de voix off. Il est apparu sur le site officiel de Rockstar Games, ce qui fait croire aux fans que l’équipe en a fini avec le script de GTA 6. Comme l’indique la liste, Rockstar Games est à la recherche d’un réalisateur expérimenté qui a fait ses preuves dans la création de performances convaincantes.

Parmi les responsabilités, le directeur de la voix off doit faire des sessions VO. Cela va «du contenu de l’histoire principale au contenu du PNJ». Le rôle exige également du réalisateur qu’il maintienne « la nuance et la continuité du récit du jeu ». Oui, il est possible que cette liste ne soit pas spécifiquement pour GTA 6. Cela pourrait très bien être pour GTA Online ou un autre jeu sur lequel Rockstar Games travaille.

Mais comme le suggéraient les fuites précédentes, Rockstar Games pourrait publier GTA 6 par tranches. Ainsi, le rôle pourrait être pour le contenu plus tard sur la route. Cela pourrait également être pour la prochaine itération de GTA Online. Quel que soit le cas, les fans espèrent que cela conduira à une annonce officielle de Grand Theft Auto 6 dans un proche avenir.

