iOS 16.5 sera déployé la semaine prochaine : apporte deux fonctionnalités très utiles à vos iPhones

Apple a révélé qu’iOS 16.5 et watchOS 9.4 seront disponibles au public la semaine prochaine. Le nouveau cadran de la montre Pride Celebration et le fond d’écran de l’iPhone nécessitent iOS 16.5 et watchOS 9.5, mais iOS 16.5 comprend également deux fonctionnalités supplémentaires.

Selon une annonce publiée sur Apple Newsroom, le nouveau cadran de la montre Pride Celebration et le fond d’écran de l’iPhone seront publiés la semaine prochaine. Pour les utiliser, vous devez avoir watchOS 9.5 et iOS 16.5 installés. Cette mise à jour marque la dernière avant la sortie d’iOS 17 et d’iPadOS 17, qui seront présentés à la WWDC en juin, avec d’autres logiciels Apple. Cependant, Apple fournira toujours des mises à jour de maintenance et de correction de bugs pour iOS et iPadOS 16 afin de résoudre les exploits du jour zéro et les problèmes de sécurité importants.

Le nouvel onglet Sports dédié dans News

Pour les amateurs de sport, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité iOS 16.5. iOS 16 proposera un nouvel onglet Sports dans l’application Actualités. Cet onglet vous permettra de parcourir les actualités sportives des ligues, des équipes et des athlètes que vous suivez. Le nouvel onglet de l’application News a une fonctionnalité unique qui présente les actualités sportives et vous permet d’accéder à la couverture de vos sports préférés.

L’application vous permet de sélectionner vos ligues et équipes préférées et d’afficher des articles de presse pertinents en fonction de vos préférences. Auparavant, les articles de sport étaient mélangés à d’autres contenus dans les vues Aujourd’hui et Suivant, ce qui n’était pas pratique. Avec cet onglet dédié au contenu sportif, trouver des articles axés sur le sport dans l’application News sera très facile.

Siri va maintenant gérer l’enregistrement d’écran.

Vous pouvez démarrer ou arrêter un enregistrement d’écran dans le centre de contrôle de l’iPhone. Cependant, cela n’est possible que si le contrôle d’enregistrement d’écran a été ajouté dans Paramètres > Centre de contrôle. Mais maintenant, avec iOS 16.5, vous pouvez demander à Siri d’arrêter un enregistrement d’écran en utilisant uniquement votre voix. Cependant, vous devrez utiliser les commandes suivantes :

« Hey Siri, démarre l’enregistrement d’écran. »

« Hey Siri, arrête l’enregistrement d’écran. »

Si vous utilisez des commandes différentes de celles listées ci-dessus, elles ne fonctionneront pas. J’espère qu’Apple ajoute la possibilité d’arrêter ou de démarrer une session d’enregistrement d’écran dans l’application Raccourcis. Une telle fonctionnalité vous permettrait de générer des scripts automatisés qui peuvent lancer et terminer par programmation des enregistrements d’écran.

watchOS 9.5 : Quoi de neuf ?

La dernière version d’iOS 16 a développé un nouveau processus permettant aux utilisateurs de télécharger et d’installer les versions bêta publiques et de développement des prochaines versions d’iOS. Ce processus élimine le besoin de profils de configuration. Apple a changé cela pour empêcher les développeurs de partager des profils de configuration avec des utilisateurs non privilégiés qui ne peuvent pas accéder aux premières versions bêta d’iOS.

Les mises à jour bêta de WatchOS peuvent désormais être téléchargées et installées directement via la mise à jour logicielle avec le nouveau système. Cependant, pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent enregistrer l’identifiant Apple associé à leur Apple Watch sur le site Web Apple Developer ou Apple Beta Software Program.

iOS 16.5 : comment installer la version bêta publique

Le processus d’installation des versions bêta a changé dans iOS 16.4. Voici comment fonctionne le nouveau processus :

Cliquez sur S’inscrire sur la page Apple Beta et enregistrez-vous avec votre identifiant Apple. Connectez-vous au programme logiciel bêta. Cliquez sur Inscrire votre appareil iOS. Ouvrez l’application Paramètres, appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle. Dans la section Mises à jour bêta, sélectionnez la version bêta publique d’iOS.

Cela peut prendre quelques instants après l’inscription pour que l’option bêta apparaisse dans la mise à jour logicielle.

Notes de version iOS 16.5

Cette mise à jour inclut les améliorations et corrections de bugs suivantes :

Un nouveau fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage pour honorer la communauté et la culture LGBTQ +

L’onglet Sports d’Apple News permet d’accéder facilement aux informations des équipes et des ligues que vous suivez

Les cartes de score et de calendrier My Sports dans Apple News vous amènent directement aux pages de jeux où vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur des jeux spécifiques

Résout un problème où Spotlight peut ne plus répondre

Résout un problème où les podcasts dans CarPlay peuvent ne pas charger de contenu

Résout un problème où les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils

Êtes-vous enthousiasmé par les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16.5 ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

