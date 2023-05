Cette petite console rétro fonctionne à manivelle et rafle les ventes

Le PlayDate est l’une des surprises rétro qui balaie d’une manière incroyable.

Avec sa curieuse manivelle, cette console garde bien des secrets à l’intérieur

Le monde des consoles portables a un dominant clair. La Nintendo Switch. Cependant, depuis un certain temps, nous voyons des PC et des consoles Android consolidés chercher à faire revivre le monde rétro et à le mettre à portée de main. Cela a sans aucun doute eu un attrait incroyable et une console est récemment sortie qui est prête à offrir quelque chose de différent sur le marché rétro. On parle de Playdate, une console rétro qui fonctionne avec une manivelle.

La console tue dans les ventes et la raison est évidente : son originalité. Mais voyons quelles sont les raisons qui le rendent si différent de ce que nous voyons habituellement.

Qu’est-ce que PlayDate

PlayDate est une console rétro avec des jeux développés exclusivement pour la plate-forme et créés par des développeurs de haut niveau, tels que le créateur et concepteur artistique du légendaire jeu PC, Firewatch. Les jeux sont en 2D et en noir et blanc, chose très curieuse puisque la plateforme ne nous permet pas de jouer autrement, ils veulent que l’expérience soit totalement rétro et c’est là qu’intervient quelque chose pour lequel vous avez déjà craqué : la manivelle.

La petite manivelle sert de contrôle dans les jeux et dans chacun d’eux, elle est utile, car ayant été développée spécifiquement pour la console, la grâce est qu’elle exploite précisément son potentiel. De plus, les jeux sortent comme s’ils étaient du catalogue Netflix, c’est-à-dire que de nouveaux titres sortent chaque semaine afin que nous puissions en profiter de manière vraiment originale.

La console a un très beau design. Il est carré, avec un écran d’une résolution de 400×400, très lumineux et lumineux, ce qui en fait beaucoup d’utilisation. Le design est totalement rétro avec une traverse de mouvement, les boutons A et B et la manivelle déjà mentionnée. Il dispose également du WiFi, d’un port USB-C pour la recharge et du Bluetooth. Le but est que chaque semaine les jeux soient téléchargés en tant que news.

Soyez prudent, car ce n’est pas bon marché et ça vient en gouttes. Les personnes qui l’achètent maintenant pourront en profiter à la fin de l’année. Son prix est de 199$, ce qui peut sembler trop cher mais il a un public spécifique très intéressant. C’est pourquoi vous aimerez cette console si :

Vous êtes un amoureux du monde rétro.

Vous cherchez quelque chose de nouveau, même si vous aimez l’esthétique rétro. Parce que PlayDate a vraiment du nouveau contenu et n’utilise pas d’anciennes roms de jeu ou quoi que ce soit du genre, c’est donc une expérience totalement nouvelle.

Vous avez été captivé par son design et son esthétique qui semblent avoir beaucoup à apporter au monde surchargé des consoles actuelles dans lequel l’innovation n’est pas particulièrement notable.

Un hit rétro inédit

Avec tout cela, depuis que Playdate est sur le marché le mois dernier, il a réalisé 50 000 ventes. Un chiffre impressionnant si l’on tient compte du type de console auquel on se réfère, puisqu’il a un créneau très spécifique. Cependant, le fait que les développeurs aient mis autant de soin dans la console semble avoir attiré l’attention de milliers de personnes qui sont prêtes à mettre la main sur ce catalogue de jeux très intéressant.

C’est vrai que c’est une console qui obéit à un public qui n’est pas généraliste, mais ce type de proposition est toujours intéressant puisqu’il permet de rompre avec ce qui existe sur le marché et apporte des idées fraîches et innovantes. Cela ne veut pas dire que la console n’a pas de points négatifs, notamment son prix exorbitant, puisqu’après tout elle est plus chère qu’une Nintendo Switch Lite.

