La vente d’iPhone d’Apple augmente tandis que le marché mondial des smartphones décline

Le marché mondial des smartphones a diminué de 14 % d’une année sur l’autre (YoY) et de 7 % d’un trimestre sur l’autre (QoQ) pour enregistrer 280,2 millions d’unités expédiées au premier trimestre 2023. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de baisse pour le marché mondial des smartphones. .

Le déclin du marché mondial des smartphones a été entraîné par un certain nombre de facteurs, notamment :

Hausse de l’inflation. L’inflation augmente dans le monde entier, ce qui exerce une pression sur les dépenses de consommation. En conséquence, de nombreux consommateurs retardent ou annulent leurs projets de mise à niveau de leurs smartphones.

La pénurie de puces en cours. La pénurie continue de puces est également un facteur du déclin du marché mondial des smartphones. Cette pénurie empêche les fabricants de smartphones de produire suffisamment d’appareils pour répondre à la demande.

La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a également un impact négatif sur le marché mondial des smartphones. La guerre perturbe les chaînes d’approvisionnement et provoque une incertitude économique, ce qui entraîne une baisse de la demande de smartphones.

Selon CounterPointResearch, malgré la baisse du marché global, il y a eu quelques points positifs au premier trimestre 2023. Par exemple, Apple a enregistré sa part la plus élevée jamais enregistrée au premier trimestre du marché mondial des smartphones. Le succès d’Apple au premier trimestre a été porté par le lancement de sa nouvelle série d’iPhone 14.

Un autre point positif au premier trimestre a été la croissance du marché des smartphones pliables. Les smartphones pliables sont encore un marché de niche, mais ils se développent rapidement. Au premier trimestre 2023, les expéditions de smartphones pliables ont augmenté de 300 % en glissement annuel.

Le marché mondial des smartphones devrait continuer à baisser au cours des prochains trimestres. Cependant, la baisse devrait ralentir à mesure que l’économie mondiale se remettra de la pandémie.

Voici une analyse plus détaillée du marché mondial des smartphones au premier trimestre 2023 :

Samsung. Samsung était le premier acteur de smartphones au premier trimestre 2023, avec une part de marché de 23 %. Le succès de Samsung est dû à sa série A de milieu de gamme et à la série S23 récemment lancée.

Apple. Apple était le deuxième acteur mondial des smartphones au premier trimestre 2023, avec une part de marché de 21 %. La baisse des expéditions d’Apple en glissement annuel a été la plus faible parmi les cinq premières marques. Par conséquent, il a enregistré sa part la plus élevée jamais enregistrée au premier trimestre de 21 %.

Xiaomi. Xiaomi était le troisième acteur mondial des smartphones au premier trimestre 2023, avec une part de marché de 13 %. La croissance de Xiaomi est due à ses solides performances en Chine et en Inde.

OPPO. OPPO était le quatrième acteur mondial des smartphones au premier trimestre 2023, avec une part de marché de 10 %. La croissance d’OPPO est également due à ses solides performances en Chine et en Inde.

Vive. Vivo était le cinquième acteur du marché des smartphones au premier trimestre 2023, avec une part de marché de 9 %. La croissance de Vivo est également due à ses solides performances en Chine et en Inde.

Voici les principales tendances qui façonnent le marché mondial des smartphones :

L’essor des smartphones pliables. Les smartphones pliables sont encore un marché de niche, mais ils se développent rapidement. Au premier trimestre 2023, les expéditions de smartphones pliables ont augmenté de 300 % en glissement annuel.

L’importance croissante de la 5G. La 5G devient de plus en plus importante sur le marché des smartphones. Au premier trimestre 2023, plus de 50 % de toutes les livraisons de smartphones étaient compatibles 5G.

L’importance croissante des ventes en ligne. Les ventes en ligne prennent de plus en plus d’importance sur le marché des smartphones. Au premier trimestre 2023, plus de 50 % de toutes les ventes de smartphones ont été réalisées en ligne.

L’importance croissante de la durabilité. La durabilité devient de plus en plus importante sur le marché des smartphones. De nombreux fabricants de smartphones proposent désormais des matériaux recyclés et des appareils réparables.

Le marché mondial des smartphones est confronté à un certain nombre de défis, mais il connaît également un certain nombre d’opportunités. La clé du succès à l’avenir sera pour les fabricants de smartphones de relever les défis et de capitaliser sur les opportunités.

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des smartphones

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des smartphones. Au début de la pandémie, les ventes de smartphones ont fortement diminué, les consommateurs étant contraints de rester chez eux et les entreprises étant fermées. Cependant, à mesure que la pandémie progressait, les ventes de smartphones ont commencé à se redresser. Cela était dû à un certain nombre de facteurs, notamment :

La disponibilité croissante des réseaux 5G, qui a rendu les smartphones plus attrayants pour les consommateurs.

Le lancement de nouveaux modèles de smartphones innovants, qui a contribué à stimuler les ventes.

La popularité croissante des achats en ligne, qui a facilité l’achat de smartphones par les consommateurs.

Dans l’ensemble, la pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché mondial des smartphones. À court terme, cela a entraîné une baisse des ventes. Cependant, à long terme, cela a contribué à accélérer l’adoption de la 5G et d’autres nouvelles technologies, ce qui devrait profiter au marché des smartphones dans les années à venir.

L’avenir du marché mondial des smartphones

Le marché mondial des smartphones continuera de croître dans les années à venir. Cependant, la croissance sera plus lente que les années précédentes. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment :

La saturation croissante du marché des smartphones.

Le coût croissant des smartphones.

La popularité croissante d’autres appareils, tels que les tablettes et les ordinateurs portables.

Malgré ces défis, les experts s’attendent toujours à ce que le marché mondial des smartphones se développe dans les années à venir. Cette croissance sera due à un certain nombre de facteurs, notamment :

L’adoption continue des réseaux 5G.

Le lancement de nouveaux modèles de smartphones innovants.

La popularité croissante des achats en ligne.

Le marché mondial des smartphones est un marché dynamique et concurrentiel. La clé du succès à l’avenir sera pour les fabricants de smartphones de relever les défis et de capitaliser sur les opportunités.

