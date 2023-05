Nouveau realme 11 Pro et realme 11 Pro+ : jusqu’à 200 mégapixels avec SuperZoom et design avec l’héritage Gucci

La nouveauté de realme vient d’atterrir en Chine dans le but de relever le niveau du segment milieu de gamme. Il en va de même pour le realme 11 Pro et le realme 11 Pro 5G.

Le dos du realme 11 Pro+, créé en collaboration avec un ancien créateur d’imprimés et de textile Gucci

La firme chinoise realme a organisé aujourd’hui en Chine l’événement de présentation de l’une de ses séries de smartphones les plus attendues cette année, la famille realme 11. Comme d’habitude, la société a décidé de nous donner un aperçu de ce que sera cette série sous forme de deux nouveaux smartphones. Et, dans ce cas, ce sont les deux modèles les plus avancés de la famille.

Les realme 11 Pro 5G et realme 11 Pro+ 5G arrivent dans le but de continuer à récolter de bons résultats dans le segment milieu de gamme, maintenant que cette série d’appareils a déjà dépassé les 50 millions d’unités expédiées dans le monde. Pour ce faire, la marque a choisi de doter sa nouvelle paire de smartphones du répertoire technique le plus avancé jamais vu jusqu’à présent sur aucun autre appareil de cette gamme.

realme 11 Pro et realme 11 Pro+, toutes les infos

Comparaison realme 11 Pro 5G vs. royaume 11 Pro + 5G Caractéristiques royaume 11 pro royaume 11 Pro 5G Dimensions 161,6 x 73,9 x 8,2-8,7 mm 161,6 x 73,9 x 8,2-8,7 mm Poids 185-191 grammes 183-189 grammes Filtrer OLED Full HD+ de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz OLED Full HD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Processeur MediaTek Dimension 7050 5G MediaTek Dimension 7050 5G RAM 8/12 Go 12 Go Système opératif interface utilisateur realme 4.0 basée sur Android 13 interface utilisateur realme 4.0 basée sur Android 13 Stockage 256/512 Go 256/512 Go / 1 To appareils photo arrière:

100 Mpx principal avec OIS ƒ/1.75

Macro 2MP

frontale:

16MP ƒ/2.45 arrière:

200 Mpx principal avec OIS ƒ / 1,75

Ultra grand angle 8 Mpx

Macro 2MP

frontale:

32MP ƒ/2.45 Batterie 5000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 67 W 5000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 100 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Super Linear Dual Speakers, Hi-Res audio, Dual nano SIM Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Super Linear Dual Speakers, Hi-Res audio, Dual nano SIM connectivité Double 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Double 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Parmi ces nouveaux appareils, le nouveau design est particulièrement frappant, beaucoup plus proche de celui des smartphones haut de gamme d’autres sociétés que par le passé. Et c’est que maintenant nous trouvons un grand module de caméra circulaire à l’arrière des appareils, où se cache l’un des joyaux de cette série : un appareil photo principal Samsung ISOCELL HP3 avec une résolution de 200 mégapixels, qui donne au realme 11 Pro + 5G le capacité à prendre des photos avec zoom de haute qualité malgré l’absence d’un téléobjectif optique.

En ce sens, realme assure que cette paire de smartphones prend en charge un zoom sans perte de qualité jusqu’à quatre augmentations, et grâce au système de zoom automatique, les terminaux sont capables de reconnaître la zone à capturer après l’avoir touchée et zoomé .automatique.

Le système de caméra est intégré dans un dos conçu par Matteo Menotto, un ancien designer d’impression et de textile pour la prestigieuse firme Gucci. A cette occasion, la marque opte pour du cuir de litchi vegan cousu main en beige, vert et noir pour construire le modèle le plus abouti de la famille.

En dehors de cela, le realme 11 Pro+ 5G intègre un écran AMOLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ et intègre une batterie haute capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC de 100 W.

De son côté, le realme 11 Pro conserve le même écran OLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 20 000 niveaux de réglage de la luminosité différents, mais sa conception varie légèrement, tout comme son système de caméra, dans ce cas dirigé par un 100 mégapixels. capteur avec zoom sans perte de deux grossissements.

Tout cela est soutenu par un processeur MediaTek Dimensity 7050 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh avec une charge SuperVOOC de 67 W. Le modèle haut de gamme conserve le même processeur et la même quantité de RAM, bien qu’il soit disponible dans des configurations avec plus de capacité de stockage.

Les deux modèles arrivent avec realme UI 4.0, la dernière version de la couche de personnalisation de l’entreprise, basée sur Android 13.

Prix ​​du realme 11 Pro et du realme 11 Pro+ et où les acheter

Pour l’instant, les nouveaux modèles phares realme destinés au segment milieu de gamme ont été présentés en Chine, et on ne sait pas quand ils atteindront le reste du monde.

Le realme 11 Pro démarre à 1 999 yuans, soit environ 263 euros actuellement. De son côté, le realme 11 Pro + est au prix de 2099 yuans, soit environ 273 euros actuellement.

