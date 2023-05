L’arrivée de l’édition de messages sur WhatsApp se rapproche

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android confirme que l’application de messagerie nous affichera une fenêtre de confirmation après avoir modifié un message.

Très bientôt, vous pourrez modifier les messages que vous avez déjà envoyés sur WhatsApp

Depuis quelque temps, WhatsApp copie certaines des fonctionnalités les plus importantes de son grand rival dans le segment des clients de messagerie instantanée et, sans aucun doute, la plus demandée par les utilisateurs de l’application appartenant à Meta est l’édition de messages, une fonctionnalité qui est présent dans Telegram presque depuis sa création.

Eh bien, tout semble indiquer que l’arrivée de cette fonctionnalité sur WhatsApp est de plus en plus imminente, puisqu’une nouvelle fuite du support WABetaInfo nous montre de nouveaux détails sur le fonctionnement de l’édition des messages sur ladite plateforme.

WhatsApp confirmera qu’un message a été correctement modifié

La dernière bêta de WhatsApp pour Android présente dans le Google Play Store, dont le numéro de version est 2.23.10.10, révèle une nouvelle fonctionnalité de la fonction d’édition de message tant attendue : la confirmation d’un message édité.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, une fois cette fonctionnalité déjà opérationnelle, après avoir modifié un message, une fenêtre pop-up apparaîtra indiquant que le message a été correctement modifié pour tous les utilisateurs du chat dans le dernière version de WhatsApp.

Cela n’indique pas que les personnes qui n’ont pas de variantes précédentes de l’application de messagerie ne peuvent pas voir ledit message édité, car tout semble indiquer que cette fonction sera compatible avec toutes les versions de WhatsApp.

Bien qu’il s’agisse d’une fonction encore en développement, de WABetaInfo, ils confirment que l’option de modification des messages est déjà disponible pour certains utilisateurs de la version bêta de WhatsApp Web et il est prévu qu’elle atteindra les testeurs bêta Android au cours de la prochaine quelques jours.

