Twitter déploie des améliorations pour l’envoi de DM ; annonce les appels vocaux et vidéo

Twitter a récemment travaillé sur de nombreux changements. Et bien que certains d’entre eux soient assez controversés, la société propose également des fonctionnalités intéressantes dans ses plans. Mardi, la plate-forme a commencé à déployer une mise à jour de son application iOS et Android qui apporte des améliorations pour l’envoi de messages directs (DM). De plus, Twitter a confirmé qu’il permettra bientôt aux utilisateurs de passer des appels audio et vidéo.

Twitter pour obtenir des DM et des appels améliorés

La nouvelle était partagé par le propriétaire de Twitter, Elon Musk sur son profil personnel. Selon Musk, la dernière version de l’application Twitter permet aux utilisateurs de répondre à n’importe quel message dans un fil, pas seulement au plus récent. De plus, les utilisateurs auront également la possibilité de sélectionner n’importe quel emoji en réaction. Mais ce n’est pas tout.

Selon Musk, Twitter lancera mercredi des DM cryptés. Cela représentera une avancée majeure en matière de confidentialité, car les messages cryptés ne sont pas accessibles par l’entreprise. L’exécutif a déclaré que les messages cryptés « deviendront rapidement plus sophistiqués ». En 2018, Twitter a admis qu’un bug permettait aux développeurs d’applications tierces d’accéder aux messages directs de certains utilisateurs.

Fait intéressant, Musk a également déclaré que Twitter travaillait sur une nouvelle fonctionnalité de chat vocal et vidéo qui devrait fonctionner de manière assez similaire à FaceTime. Le PDG de la société a mentionné que les utilisateurs pourront appeler en utilisant leur identifiant « à n’importe qui sur cette plate-forme, afin que vous puissiez parler à des gens partout dans le monde sans leur donner votre numéro de téléphone ».

Twitter permet actuellement aux utilisateurs de parler en direct via les espaces Twitter, mais les espaces sont publics et destinés aux discussions de groupe. Ce sera la première fois que Twitter tentera de rivaliser avec d’autres plateformes d’appels audio et vidéo en ligne.

Avec la dernière version de l’application, vous pouvez répondre par DM à n’importe quel message du fil de discussion (pas seulement le plus récent) et utiliser n’importe quelle réaction emoji. La sortie des DM chiffrés V1.0 devrait avoir lieu demain. Cela augmentera rapidement en sophistication. Le test décisif est que je ne pouvais pas voir vos DM même si… – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2023

Le bug affectant les cercles a maintenant été corrigé

En avril, plusieurs utilisateurs de Twitter ont été affectés par un bug qui montrait des tweets privés de Twitter Circle à des utilisateurs aléatoires dans l’onglet Pour vous. La semaine dernière, Twitter a reconnu l’incident de sécurité et a informé les utilisateurs dans un e-mail envoyé vendredi que le bug avait maintenant été corrigé.

Twitter est également revenu sur sa décision et laissera certains services gouvernementaux continuer à utiliser l’API Twitter gratuitement après l’avoir fermée début avril.



