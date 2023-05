Apple annonce la version candidate de watchOS 9.5 pour les développeurs

Les tests sont enfin terminés pour la mise à jour incrémentielle de watchOS 9.5 ! Apple vient de publier la release candidate de watchOS 9.5 pour les développeurs. Parallèlement à watchOS 9.5, la société publie une nouvelle version pour iOS, iPadOS, tvOS et macOS. Si vous êtes un testeur, vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers la dernière version RC.

Apple lance la version incrémentielle avec le numéro de version 20T562, qui pèse environ 198 Mo. Pour ne pas le savoir, Apple teste la mise à jour à venir en poussant les versions candidates aux développeurs. Il s’agit de la version finale, en effet, la même sera probablement rendue publique d’ici la semaine prochaine.

Parlant des changements, Apple publie ensuite le nouveau watchOS 9.5 avec de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et un nouveau cadran Pride Celebration pour honorer la communauté et la culture LGBTQ +. Apple n’a mentionné aucun détail sur les nouvelles fonctionnalités et les bugs dans le journal des modifications cette fois. Voici le changelog complet de la version candidate de watchOS 9.5.

watchOS 9.5 inclut de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, notamment un nouveau cadran Pride Celebration pour honorer la communauté et la culture LGBTQ+.

Si votre iPhone fonctionne sur la version candidate d’iOS 16.5, vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers la version candidate de watchOS 9.5. Si votre Apple Watch fonctionne déjà sur watchOS 9.5 beta, vous recevrez la version candidate en direct. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre montre avec la release candidate.

Dans un premier temps, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter les termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Conditions préalables:

Chargez votre Apple Watch à au moins 50 % et connectez-la au chargeur.

Connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi pour une connexion Internet.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 16.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière version candidate de watchOS 9.5.

