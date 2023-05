Bientôt cette année : Samsung teste déjà One UI 6.0 avec Android 14

Un passionné trouve plusieurs firmwares inédits sur les serveurs Samsung, qui selon les informations publiées pointeraient vers la première ‘beta’ de One UI 6.0 basée sur Android 14.

Tout semble indiquer que Samsung sera également parmi les premiers à publier Android 14 en 2023.

Toujours en train de digérer l’actualité de One UI 5.1 et avec Samsung devenant la Ferrari des mises à jour Android (c’est le seul constructeur à avoir publié les patchs de mai avant même que Google ne les publie), il semblerait que nous ayons une autre bonne nouvelle à vous annoncer de la part de Samsung , de sa personnalisation sur Android One UI et surtout, du développement d’Android 14 pour les appareils Galaxy qui semble être en cours.

La vérité est que nous sommes bientôt en 2023, mais comme nous l’ont dit les amis de SamMobile en Corée du Sud, ils sont très attachés au support après-vente et à l’expérience de leurs utilisateurs, ils travaillent donc déjà avec Android 14 et One UI 6.0 après cela, Google a officiellement publié Android 14 Beta 1.1.

Il n’y a rien d’officiel, évidemment, mais l’information est assez fiable puisqu’il s’agit d’un passionné de Samsung qui a directement trouvé des builds de firmware inédits sur les serveurs Samsung, qui ciblent les modèles SM-S918B (Samsung Galaxy S23 Ultra) et SM-S916B ( Samsung Galaxy S23/S23+).

Selon cet utilisateur, il s’agirait des premières versions bêta de One UI 6.0, qui n’ont été mises en ligne que pour les premiers tests internes par les développeurs, mais qui curieusement sont restées accessibles. Plus précisément, il s’agit de quatre compilations :

S918BXXU1BWE2 pour Galaxy S23 Ultra

S916BXXU1BWE2 pour Galaxy S23/S23+

F936BXXU2DWE1 pour Galaxy Z Fold4

F721BXXU2DWD7 pour Galaxy Z Flip4

Rupture..!!! OneUI 6 :: Série Galaxy S23 PREMIÈRE version de test OneUI 6 repérée sur le serveur aujourd’hui. CONSTRUCTION :: S918BXXU1BWE2/S918BOXM1BWE2/S918BXXU1BWE2 Partagez cette super nouvelle avec tout le monde #OneUI6#GalaxyS23Ultra#galaxys23series #GalaxyUpdates pic.twitter.com/8xFqI8nmXw —Tarun Cuves (@tarunvats33) 9 mai 2023

En bref, il semble que Samsung ait commencé le développement cette année bien avant sa prochaine mise à jour majeure d’Android, peut-être pour remporter la médaille et être parmi les premiers à mettre à jour ses appareils Galaxy vers Android 14.

Ce que nous ne savons pas, c’est quelles améliorations viendront avec One UI 6 en plus de celles présentées dans Android 14, mais beaucoup continuent de répandre des rumeurs sur le changement le plus important que le géant sud-coréen n’a pas encore mis en œuvre, à savoir l’adoption de fast mises à jour que seul Samsung continue de sauter même si Google les a définies comme obligatoires il y a quelques mois.

Il va falloir être attentif à Samsung, car comme en été on a pu voir des betas publiques alors, ici chez Netcost-security.fr on va rester au pied du canyon pour vous prévenir au plus vite afin que vous puissiez vous inscrire.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :