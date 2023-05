Si vous avez un Samsung Galaxy, préparez-vous, car votre appareil photo mobile est sur le point de beaucoup s’améliorer

Samsung explore des améliorations majeures à la capture de portrait sur ses smartphones Galaxy, qui devraient recevoir une mise à jour OTA très prochainement.

La mise à jour photographique la plus importante de ce 2023 pour le Samsung Galaxy semble déjà être sur la rampe de lancement.

Déjà au cours des semaines et des mois précédents, nous avions remarqué le travail incessant de Samsung pour apporter des améliorations photographiques à ses smartphones Galaxy, en se basant surtout sur les conseils de l’application Camera Assistant intégrée à Good Lock et plus tard avec l’arrivée de Galaxy Enhance-X et ses retouches rapides automatisées grâce à l’IA.

Maintenant, grâce à Android Police, nous savons déjà où sera la prochaine grande étape de Samsung dans la photographie mobile, et c’est que la société sud-coréenne avait déjà divulgué il y a des semaines qu’elle mettrait « très bientôt » à jour l’appareil photo de ses mobiles Galaxy les plus importants , à commencer évidemment par leur fleuron S23.

Et enfin, Samsung offrira la possibilité dans ses téléphones Galaxy de capturer des portraits ni trop proches ni trop éloignés, avec un zoom 2x (distance focale de 50 mm) que nous réclamons tous depuis longtemps.

Alors que la mise à jour d’avril 2023 apportait déjà des améliorations notables à la vitesse de mise au point automatique ainsi que d’autres optimisations et quelques corrections de bugs signalés par les utilisateurs, Samsung prévoit désormais de maintenir sa masse critique et ses utilisateurs satisfaits en couvrant enfin l’une des demandes les plus répétées, telles que l’option pour prendre des portraits avec un zoom 2x dont disposaient le Pixel 7 Pro et d’autres Android haut de gamme.

A ce jour, il est vrai que les mobiles Samsung ne permettent de faire des portraits qu’avec un zoom 1x ou 3x en utilisant cette dernière option, le téléobjectif, et bien qu’en réalité les résultats généraux soient très bons, cela implique de prendre les portraits ou de trop près ou loin, quelque chose qui complique l’expérience.

En fait, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont signalé à Samsung que le zoom 2x (une distance focale équivalente à 50 millimètres) était idéal pour ce type de prise de vue, car il ne s’approche ni trop près ni trop loin du sujet, nous empêchant de avoir à se positionner trop loin pour obtenir une scène équilibrée.

C’est précisément ce que Samsung permettra avec la prochaine mise à jour de ses appareils photo, une amélioration qui a déjà été confirmée par un modérateur Samsung lui-même dans ses communautés, permettant ainsi également la capture de portraits, ce que font très bien les Galaxy S23, chez une distance plus appropriée et avec le zoom 2x.

Ils disent que la nouvelle mise à jour arriverait ce mois de mai séparément des correctifs de sécurité pour gagner une couverture médiatique, bien qu’au plus tard on puisse s’y attendre début juin avec la prochaine itération mensuelle de One UI.

Et pour compléter la photo de cette prochaine mise à jour, jamais mieux dit « photo », on sait que Samsung travaille aussi à corriger les problèmes de vignettage avec le mode HDR qui affectent le Galaxy S23 Ultra depuis son lancement, un problème bien visible quand on prendre des photos dans des conditions de faible luminosité principalement.

Quand arrivera cette mise à jour tant attendue ? Eh bien, on dit que Samsung pourrait le lancer au cours du même mois de mai pour lui donner une orientation et une couverture médiatique, bien que d’autres aient parlé de l’ajout possible de ces améliorations au plus tard dans les correctifs qui seront publiés début juin. … Nous y serons !

