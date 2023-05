Les expéditions de tablettes sont désormais inférieures aux niveaux d’avant la pandémie, mais l’iPad reste incontesté

Les expéditions mondiales de tablettes sont désormais inférieures aux niveaux d’avant la pandémie, selon un nouveau rapport d’information sur le marché, dans le cadre d’une réduction « sévère » des dépenses de consommation.

Apple n’était pas à l’abri de cela, avec des livraisons du premier trimestre en baisse de 17% d’une année sur l’autre, mais les données montrent que l’iPad reste incontesté en tant que leader du marché, à court et à long terme…

Les expéditions de tablettes sont désormais inférieures aux niveaux d’avant la pandémie

Les gros titres ici ne sont pas bons.

Tout le monde savait que la pandémie avait considérablement stimulé la demande de tablettes et d’ordinateurs portables sur les marchés des consommateurs et des entreprises, car les gens travaillaient à domicile et recherchaient des divertissements à domicile pendant les fermetures. Il était bien sûr inévitable que cette demande revienne à des niveaux normaux avec le temps.

Mais les expéditions tombant en dessous des niveaux pré-pandémiques – annulant la croissance normale à laquelle nous nous serions attendus au cours des dernières années sans COVID-19 – sont des nouvelles.

Canalys rapporte que les expéditions de tablettes ont chuté de 18 % dans le monde, les expéditions d’iPad s’en tirant un peu mieux.

Les expéditions de tablettes tombent en dessous des niveaux d’avant la pandémie avec une baisse de 18 % […] au premier trimestre 2023 à 31,7 millions d’unités […] « Une baisse de la demande de tablettes après les fêtes est toujours attendue, mais la réduction des dépenses de consommation dans un contexte d’inflation élevée a été sévère cette fois-ci », a déclaré Himani Mukka, responsable de la recherche chez Canalys. « Par ailleurs, il y a une correction plus structurelle car les moteurs de la demande massive pendant la pandémie s’estompent en grande partie. »

Les livraisons d’iPad ont chuté de 17 % en glissement annuel, passant de 14,9 millions au premier trimestre 2022 à 12,4 millions au même trimestre cette année.

Apple reste incontesté

Cependant, la domination d’Apple sur le marché des tablettes reste incontestée, à court et à long terme.

Apple est resté en tête du marché mondial des tablettes avec 12,4 millions d’unités expédiées, soit une baisse de 17 % d’une année sur l’autre. Une forte poussée pour remplir le canal au cours du trimestre précédent et un manque de nouveaux lancements au premier trimestre ont conduit à un trimestre relativement modéré pour les iPads.

Un graphique illustrant les performances de la marque dans le temps montre qu’Apple reste le leader incontesté du marché, malgré sa contraction.

L’avenir d’Apple s’annonce bien

La grande base installée d’iPad indique de fortes opportunités de mise à niveau pour Apple en particulier.

La base mondiale installée de tablettes a considérablement augmenté au cours des deux dernières années, il existe donc d’importantes opportunités pour faire monter les utilisateurs dans la chaîne de valeur avec les futures mises à niveau. Les fournisseurs ont commencé à présenter des produits qui offrent des expériences utilisateur plus premium, que ce soit grâce à l’innovation des chipsets, à de meilleurs affichages pour la consommation de contenu ou à des fonctions de productivité améliorées. Renforcer l’importance de la tablette au sein d’un écosystème d’appareils interopérables sera également important pour maintenir l’élan de la tendance des styles de travail hybrides.

iPads 14 et 16 pouces devant

Une chose garantie pour stimuler les mises à niveau de l’iPad est le lancement de modèles plus grands, compte tenu de la demande refoulée importante pour ceux-ci. Près de la moitié d’entre vous attendent cela depuis au moins 2018.

Lorsque nous avons mené un sondage en 2018, près de la moitié d’entre vous pensaient qu’Apple devrait fabriquer un modèle plus grand. Devenant plus précis, encore plus recherché soit un iPad 14 ou 16 pouces.

À l’époque développeur Steven Troughton-Smith a plaidé pour un iPad Pro de 14,9 pouces, j’ai dit que je pouvais voir l’attrait d’un écran de la taille d’un ordinateur portable, et je ressens la même chose pour un 16 pouces aujourd’hui.

Cependant, nous devrons probablement attendre l’année prochaine pour ceux-ci.

Photo : Daniel Romero/Unsplash



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :