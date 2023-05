Windows 11 Mobile : cela pourrait être la plus grande menace pour Android et iOS

Chaque grande entreprise que vous voyez aujourd’hui a commencé à partir d’un niveau très bas. Ils ont probablement échoué plusieurs fois avant d’atteindre le sommet. Même après être devenues de grandes entreprises, elles échouent encore dans de nombreux domaines. Nous avons vu beaucoup de grandes entreprises démarrer quelque chose de nouveau et le fermer plus tard.

Par exemple, Apple a lancé « Ping » en 2010. Ping était censé être une plate-forme de médias sociaux pour la musique. Apple a intégré Ping dans iTunes. Cela pourrait permettre aux utilisateurs de suivre leurs artistes préférés. Un utilisateur pouvait également voir ce que ses amis écoutaient ainsi que découvrir de nouvelles chansons et albums. Les utilisateurs pouvaient également partager leurs chansons, albums et artistes préférés avec leurs abonnés. Les abonnés avaient également la possibilité d’aimer ou de commenter ce que les autres partageaient, tout comme ils le font sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Je suppose que vous ne le saviez pas, n’est-ce pas ? Eh bien, beaucoup de gens n’en ont jamais entendu parler non plus. L’idée derrière Ping était excellente et aurait dû facilement percer. Cependant, il est mort deux ans seulement après son lancement. Échec total pour quelques raisons. Nous laisserons les raisons de son échec pour une discussion ultérieure.

Google est également l’une des entreprises avec un certain nombre de produits défaillants. Google est une entreprise bien connue pour s’être essayée à presque tout ce qu’elle rencontre. Dans la mesure où l’entreprise propose quelques produits et services populaires, elle a sûrement d’autres produits qui ont également échoué lamentablement. Google Plus, Google Answers, Google Allo, Google Stadia, pour n’en citer que quelques-uns. Google a lancé tous ces produits et services et a fini par le regretter plus tard.

Parmi toutes ces entreprises, Microsoft se distingue comme l’entreprise avec l’un des plus gros échecs de produits. La société a sûrement quelques produits défaillants comme Microsoft Encarta, Zune, Windows Vista et autres. Cependant, l’échec de Windows Mobile éclipse tous ces produits.

Je veux dire, compte tenu de la façon dont les gens étaient profondément enracinés dans le système d’exploitation Windows, Windows Mobile devrait facilement être le système d’exploitation mobile le plus populaire aujourd’hui. Microsoft croyait en Windows Mobile avec tout. Le système d’exploitation n’avait d’autre choix que de réussir. La société a investi des milliards de dollars dans Windows Mobile. Windows Store a été intégré à de nombreuses plates-formes à travers le monde et de plus en plus de développeurs ont continué à embarquer chaque jour.

Windows Mobile est l’un des plus gros échecs de Microsoft

De nombreux fabricants de téléphones fabriquaient également des téléphones pour Windows Mobile. Cependant, Microsoft a fait un effort supplémentaire pour acheter Nokia. La société a acheté la marque de smartphones de Nokia pour 7,2 milliards de dollars juste pour pousser les choses plus loin. Il est indéniable que Microsoft a tout essayé pour que Windows Mobile réussisse. Cependant, il semble que la chance manquait juste de leur côté.

Windows mobile avait une durée de vie de 7 ans. Cela a commencé en 2010 et s’est malheureusement terminé en 2017. Le fait est que beaucoup de gens ont adoré le système d’exploitation. Et un retour aujourd’hui aura sûrement des impacts. Quant à savoir si Microsoft prévoit un retour ou non, il y a une possibilité de réussir s’il prête attention à ce nouveau concept de Windows 11.

Créateur de concept populaire sur YouTube, AR4789 a sorti une nouvelle vidéo de concept Windows 11 Mobile. Cette vidéo devrait sûrement attirer l’attention de Microsoft s’ils prévoient un retour. Beaucoup de ses followers adorent déjà l’interface, les caractéristiques et les fonctionnalités du nouveau concept Windows 11 Mobile.

Si ce concept devient réalité, ce sera un énorme tremplin pour Windows Mobile de Microsoft. Il s’emparera sûrement d’une part de marché d’Android et d’iOS. L’interface du concept a l’air propre, bien polie et riche. Il vous donne la sensation réelle de ce que devrait être l’expérience mobile Windows. Dans la vidéo, il a mis en évidence des fonctionnalités telles que le menu Démarrer, les widgets, l’explorateur de fichiers, différents modes de bureau, ainsi qu’un nouveau centre de notification.

Ci-dessous, nous partagerons quelques captures d’écran des fonctionnalités et comment elles fonctionneraient si elles devaient prendre vie.

Geste et mode bureau

Comme tout autre système d’exploitation mobile, ce nouveau concept Windows 11 Mobile utilise également des gestes pour la navigation. Cependant, ces commandes gestuelles particulières ont quelque chose de plus. Outre le geste de balayage normal pour revenir en arrière, vous pouvez également balayer et maintenir enfoncé pour afficher toutes les applications en cours d’exécution en arrière-plan. Tout en haut des applications exécutées en arrière-plan, vous pouvez également ouvrir un tout nouveau bureau ou accéder à des bureaux existants. Cela aidera l’utilisateur à diversifier la fonctionnalité multitâche et à organiser ses tâches.

Widgets mobiles de Windows 11

Le vrai mobile Windows avait des widgets qui étaient disposés sous forme de tuiles. Dans la mesure où ces tuiles étaient utiles, elles n’étaient pas assez interactives. Ce concept convertit les tuiles en de véritables widgets interactifs qui semblent plus utiles et plus beaux. Il permet également de créer des dossiers de widgets où un utilisateur peut organiser des applications dans chaque dossier. En tout, un utilisateur peut créer un tout nouveau bureau uniquement pour les widgets et être en mesure de renommer le bureau avec le nom de son choix.

Par ailleurs, les utilisateurs peuvent personnaliser l’écran de verrouillage pour accueillir certains widgets. Cela indique que vous pouvez placer des widgets spécifiques sur l’écran de verrouillage. Avec cela, vous n’auriez pas à déverrouiller votre appareil chaque fois que vous avez besoin d’accéder à cette application particulière.

Menu Démarrer de Windows 11 Mobile

Un système d’exploitation Windows Mobile ne peut pas être complet sans le populaire menu Démarrer. Le concept affichait un menu de démarrage au centre de la partie inférieure de l’écran. Un appui dessus révélera les applications préférées de l’utilisateur et les applications récentes. Cependant, si l’utilisateur souhaite accéder à toutes ses applications, il lui suffit d’appuyer sur le bouton « Toutes les applications » en haut à droite.

À en juger par le fonctionnement des applications préférées, il semble que cela se produise automatiquement. L’utilisateur n’aurait pas à organiser manuellement ses applications préférées. Le système peut utiliser l’IA pour le faire automatiquement en fonction de la façon dont il interagit avec les applications.

Explorateur de fichiers et paramètres Windows 11 Mobile

Ce concept apporte également une fonctionnalité populaire de la version de bureau du système d’exploitation Windows. Tout comme sur la version de bureau, l’explorateur de fichiers propose des raccourcis vers des applications telles que Documents, Téléchargements, Musique, Photos, etc.

Il apporte également la barre de recherche qui se trouve tout en haut. Avec cela, les utilisateurs peuvent facilement rechercher n’importe quoi sur le téléphone et sur le Web.

Contrairement à l’ancien Windows Mobile, ce concept donne vie à de véritables paramètres d’affichage mobile. La page Paramètres semble plus raffinée, simple et colorée. Il est également livré avec un bouton de recherche qui peut vous conduire rapidement à n’importe quelle fonctionnalité de paramètres sur votre appareil.

Autres caractéristiques et fonctions

En tant que système d’exploitation, il y a tellement de choses à dire. Outre les caractéristiques ci-dessus, il existe d’autres domaines qui méritent d’être mentionnés. Par exemple, nous avons le centre de notification comme nous l’avons sur Android et iOS. Cela affiche de nouvelles notifications ainsi que quelques déclencheurs de raccourci.

Par ailleurs, il est livré avec un mode sombre que l’utilisateur peut activer en appuyant simplement sur un bouton. Cela change complètement toutes les parties de l’interface du téléphone en une vue plus sombre. Il bascule également l’interface de toutes les applications vers leurs versions sombres.

Conclusion

Ce concept insuffle véritablement une nouvelle vie à Windows Mobile. Il ne ressemble en rien à l’ancien système, ni de l’interface ni des fonctionnalités. Ce type de système d’exploitation pourrait facilement fonctionner main dans la main avec la version de bureau pour assurer une véritable expérience transparente. Ce n’est qu’un concept, mais il a beaucoup de sens.

Si j’étais Microsoft, la vue de ce concept me ferait définitivement envisager une renaissance de Windows Mobile. Et devinez quoi, le créateur de ce concept fera sûrement partie de mon équipe de conception.

Vous pouvez regarder la vidéo complète du concept ci-dessous

