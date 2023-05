Bonne nouvelle : le POCO F5 rejoint la résistance des détracteurs de l’audio Bluetooth

On dit qu’il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon, et qu’il n’est jamais trop tard pour se repentir. Tout cela s’applique au nouvel événement de présentation que Xiaomi et POCO ont organisé aujourd’hui. Un événement qui nous a amené deux nouveaux POCO F sur le marché international, la France faisant partie des pays de son premier lancement. Bons prix, encore mieux si on se dépêche. POCO style.

L’une des meilleures choses que le duo POCO F5/F5 Pro apporte tombe sur le frère aîné, la charge sans fil qui rejoint enfin le monde POCO après plusieurs générations d’appareils. L’autre concerne le modèle de base, avec le POCO F5. Bonne nouvelle pour tous ceux qui détestent l’audio Bluetooth. Le POCO F5 a de nouveau une prise casque après trois générations.

La prise casque revient trois ans plus tard

Il faut remonter au POCO F2 Pro, sorti en mai 2020, pour retrouver le dernier POCO F avec une prise casque physique. Les derniers, du POCO F3 au POCO F4 GT, ont toujours opté pour l’audio strictement Bluetooth, supprimant la prise casque de leur configuration. Quelque chose d’assez répandu dans l’industrie, il faut le dire, et qui est également perpétué par le POCO F5 Pro.

Mais avec le POCO F5 normal, les choses changent. Trois ans plus tard, nous pouvons à nouveau connecter des écouteurs filaires. Cela indique que nous pouvons utiliser n’importe quel casque filaire que nous avons à la maison, sans délai audio, sans épuisement supplémentaire de la batterie. On parle peu des avantages de l’utilisation de l’audio filaire, même s’il est vrai que l’audio Bluetooth a aussi ses avantages. Notamment en termes de confort en se passant de câbles.

Reste à savoir ce qu’il adviendra de la radio FM. Xiaomi n’a pas inclus ces fonctionnalités parmi celles annoncées pour le POCO F5, et bien que la présence de la prise casque soit indispensable pour que la radio FM apparaisse, que la puce la supporte est de l’autre côté. Les spécifications du Snapdragon 7+ Gen 2, le moteur de ce POCO F5, n’indiquent pas non plus qu’il prend en charge la radio FM. Donc, au moins pour l’instant, le POCO F5 n’aura pas de radio. Nous surveillerons au cas où cela changerait à l’avenir.

Mais pendant que cela se produit, soyons heureux que nous ayons un nouveau milieu de gamme haut de gamme ou haut de gamme sur le marché avec notre petit trou bien-aimé pour placer un casque filaire. On peut oublier d’avoir la batterie du casque chargée, il suffit de connecter le câble et c’est tout, cela nous aidera à ne pas avoir à descendre dans la rue avec de la musique à plein volume. Dites oui au port d’écouteurs dans la rue.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :