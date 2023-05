Huawei Watch 4 : autonomie record et design premium dans une smartwatch axée sur la santé

Les nouvelles Huawei Watch 4 et Huawei Watch 4 Pro sont les montres intelligentes les plus avancées de Huawei à ce jour.

Le corps de la Huawei Watch 4 est en titane de qualité aéronautique

Huawei a organisé son événement matériel le plus important de l’année à Munich et nous a laissé avec le lancement de la version mondiale du Huawei P60 Pro et du Huawei Mate X3. Mais en plus de ses nouveaux smartphones, l’entreprise a également laissé un vide pour les appareils « portables », et a voulu surprendre le monde en lançant la nouvelle génération de ses smartwatches de référence, la Huawei Watch 4. C’est la famille en charge de succédant à la Huawei Watch 4 lancée en 2021, et à ce titre, elles héritent de certaines de ses caractéristiques les plus caractéristiques, tout en intégrant des détails des modèles les plus récents de la marque, comme la Huawei Watch Ultimate.

Encore une fois, la série se compose de deux modèles différents : Huawei Watch 4 et Huawei Watch 4 Pro.Les deux montres ont un design complètement renouvelé qui les propulse dans le segment premium et un ensemble de fonctions axées sur le suivi de la santé et l’activité physique.

Huawei Watch 4 Series, toutes les informations

L’écran est sans aucun doute l’un des aspects différentiels de cette série de montres intelligentes. Ils disposent d’un panneau AMOLED flexible de 1,5 pouces de diagonale, qui utilise la technologie LTPO pour offrir un taux de rafraîchissement variable visant à réduire la consommation d’énergie. Le panneau est protégé par un verre saphir, qui offre une grande résistance à la casse et aux rayures.

Son boîtier est en titane, et les deux ont une couronne rotative qui permet une interaction avec le système d’exploitation, en l’occurrence HarmonyOS 3. Selon le modèle choisi, un bracelet en silicone, cuir ou titane sera inclus.

Tel est l’engagement de l’entreprise chinoise dans l’approche de la santé et du sport, qui a choisi Mo Farah lui-même, champion olympique, mondial et européen des courses de 5000 et 10000 mètres, comme ambassadeur de cette nouvelle série de montres. Et c’est que cette paire de smartwatches intègre un système de surveillance entièrement renouvelé capable d’effectuer des mesures plus précises et de fournir une plus grande quantité de données pertinentes pour les athlètes.

L’autonomie de ces montres est encore une fois l’un de ses points forts. Huawei assure que la Watch 4 est capable de tenir jusqu’à 3 jours d’utilisation normale, tandis que la Huawei Watch 4 Pro étend ce chiffre à quatre jours. De plus, les deux modèles disposent d’un mode d’économie d’énergie extrême qui peut prolonger leur autonomie jusqu’à 14 ou 21 jours respectivement.

La Huawei Watch 4 pourra bientôt être achetée en France via la boutique en ligne officielle de Huawei. Son prix sera de 449 euros dans le cas du modèle « normal » et de 549 ou 699 euros dans la version Pro. En France, ce sera une remise coupon de 30 euros est disponible à l’occasion de son lancement.

