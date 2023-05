C’est ainsi que le catalogue complet des mobiles POCO reste avec l’arrivée des POCO F5 et F5 Pro

Les constructeurs ne laissent pas reposer leurs catalogues trop longtemps, car quand on n’accueille pas de nouveaux modèles qui les font vieillir, il est temps de recevoir les renouvellements qui débarquent année après année. Le dernier a été réalisé par les POCO F5 et F5 Pro, une nouvelle génération de modèles de la série F d’une marque qui ne cesse de croître en ventes et en notoriété.

Le catalogue POCO en France, du moins pour le moment, fait partie de la série POCO C, la moins chère de toutes et avec le POCO C40 comme seul membre, et atteint la série F, la série dans laquelle on trouve son leader du catalogue Droit maintenant, le nouveau F5 Pro Ils prennent tous leur place dans les fonctionnalités et les prix, s’adaptant à chaque poche, et maintenant nous allons vous parler de la situation actuelle dudit répertoire de téléphones afin que vous sachiez lesquels sont encore en vente et ce qu’ils offre.

POCO C, la ligne économique

Comme nous l’avons déjà commenté, la série C est actuellement la base du catalogue POCO en France et est composée du POCO C40. Un modèle que l’on peut trouver en vente sur son site internet à partir de 119,99 euros et qui nous offre des fonctionnalités comme son écran de 6,71 pouces, ou encore une grosse batterie de 6 000 mAh pour que l’autonomie dure et dure sans avoir à s’approcher d’un chargeur. Pour le moment, le C40 est son seul membre.

POCO M, le milieu de gamme économique

Ici, nous sommes confrontés à la gamme la plus prolifique de POCO en ce moment, puisqu’il y a jusqu’à sept modèles que nous trouvons à vendre, bien qu’il y ait trois générations différentes qui la composent. Nous avons les POCO M3 et M3 Pro comme les plus anciens, les M4 5G, M4 Pro 5G et M4 Pro comme intermédiaires, et les M5 et M5 comme les plus récents. Nous allons les classer du plus ancien au plus récent, avec certaines de leurs principales caractéristiques.

LITTLE M3 : À partir de 149 euros, le LITTLE M3 est livré avec un écran HD de 6,53 pouces, un processeur Snapdragon 662 de moyenne-basse consommation, une triple caméra de 48 mégapixels et une grosse batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

LITTLE M3 Pro 5G : À partir de 179,99 euros, le LITTLE M3 Pro 5G élève l’écran en FullHD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, dispose d’un processeur Dimensity 700 de moyenne puissance qui offre la 5G et dispose également de trois caméras de 48 mégapixels. La batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

POCO M4 5G : On entre dans le M4 avec le M4 5G qui est assez similaire au M3 Pro 5G, à la différence près qu’il n’a que deux caméras (13 + 2). C’est un an plus récent, donc ça garantit une autre année d’entretien. Le M4 5G démarre à 219,99 euros.

LITTLE M4 Pro : Sans 5G, entre deux eaux, on retrouve le LITTLE M4 Pro avec un AMOLED FullHD+ qui se rafraichit à 90Hz, une triple caméra de 64 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh qui se charge à 33W. Le processeur est un Helio G96 : puissance gaming, pas de 5G. Son prix débute à 219,99 euros.

LITTLE M4 Pro 5G : Le dernier des M4 est le modèle M4 Pro 5G. Ici le niveau monte en processeur, avec un Dimensity 810, et on a un écran 90Hz, un double appareil photo de 50 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W. Son prix de départ est de 229,99 euros.

LITTLE M5 : On arrive au plus actuel et on commence par le LITTLE M5, avec son prix de départ de 189,99 euros. Le « plus petit » des M5 a un Helio G99 pour le cerveau (jeux, pas 5G), un écran FullHD+ de 6,58 pouces à 90 Hz et une triple caméra de 50 mégapixels pour le capteur principal. La batterie est de 5 000 mAh et se charge à un maximum de 18 W.

Xiaomi POCO M5 – Smartphone 4+128 Go, écran 6,58″ 90 Hz FHD+ DotDrop, MediaTek Helio G99, triple caméra 50 MP avec IA, 5000 mAh, NFC, noir (version ES + 3 ans de garantie)

LITTLE M5s : Et tant qu’une nouveauté ne débarque pas, le LITTLE M ferme sa famille avec les M5s. Ici, nous avons un écran AMOLED de 6,43 pouces, un Helio G95 pour le cerveau (jeu, pas 5G) et une caméra quadruple de 64 mégapixels pour le capteur principal. La batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le prix de départ est de 209,99 euros.

LITTLE X, les choses se corsent dans le milieu de gamme

Un cran au-dessus du POCO M, et à un pas du plus puissant du catalogue, nous avons le POCO X. C’est la gamme phare de POCO en termes de ventes et celle qui a reçu les nouveaux membres rejoignant le catalogue aujourd’hui même. Dans le POCO X, nous trouvons un excellent équilibre entre performances et prix, et des modèles très durables qui s’adaptent à toutes sortes d’utilisations. Actuellement, la gamme POCO X est composée de 6 modèles.

POCO X3 NFC : le POCO X3 NFC, le mobile qui a révolutionné le catalogue POCO dans les ventes et le rapport qualité-prix démarre à 229 euros. Nous parlons d’un mobile avec le Snapdragon 732G, avec un écran qui se rafraîchit à 120 Hz et avec une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 33 W. La caméra est quadruple et le capteur principal a 64 mégapixels.

LITTLE X3 Pro : le remplaçant du X3 NFC a fini par vivre avec et à partir d’un prix de 219 euros. Ici, les choses deviennent plus sérieuses car à bord du POCO X3 Pro, nous avons un Snapdragon 860 (pratiquement un haut de gamme), un écran 120 Hz, une batterie de 5 120 mAh avec une charge rapide de 33 W et une caméra quadruple de 48 mégapixels.

POCO X4 Pro 5G: dans la génération antérieure à l’actuelle, il n’y avait pas de modèle de base, donc le X4 Pro 5G l’est devenu en échange de 299,99 euros. Nous parlons d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un Snapdragon 695 pour offrir la 5G et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Et pour les caméras, une triple équipe avec 108 mégapixels aux commandes.

POCO X4 GT: avec un Dimensity 8100 comme cerveau, et encore une fois à un demi-pas du haut de gamme, le POCO X4 GT peut être acheté à partir de 379,99 euros. On retrouve ici un écran rafraîchissant à 144Hz, une charge rapide de 67W et une triple caméra de 64 mégapixels. Un vrai appel téléphonique.

Xiaomi POCO X4 GT 5G – Smartphone 8+256 Go, écran DynamicSwitch 6,6″ 144 Hz, MediaTek Dimensity 8100, triple caméra 64 MP, 5080 mAh, argent (version ES, garantie 3 ans) avec mains libres Alexa

LITTLE X5 5G : On commence à compter la nouvelle génération à partir de 249,99 euros (early bird) de ce LITTLE X5 5G. Écran AMOLED 120Hz, Snapdragon 695 comme le Pro de dernière génération et charge rapide 33W, en plus d’une triple caméra avec 48 mégapixels et sortie MIUI 14.

POCO X5 Pro 5G : Et avec l’autorisation d’un autre modèle qui pourrait arriver plus tard, le POCO X5 Pro 5G est le haut de gamme actuel à partir de 299,99 euros (early bird). Ici, nous avons un Snapdragon 778G, un écran 120 Hz, une triple caméra avec 108 mégapixels et une charge turbo à 67W. Et sortie MIUI 14.

Le POCO F, les gammes les plus hautes du catalogue

Le POCO F5 Pro

Encore une fois, et jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle série qui prend les devants, les POCO F sont les rois actuels du catalogue de la marque POCO. On retrouve ici une puissance digne des hautes gammes et une des lignes les plus emblématiques du constructeur. Sans surprise, tout a commencé avec eux et leur Pocophone F1 il y a quelques années. Actuellement, dans le POCO F, nous trouvons cinq modèles à vendre de trois générations différentes.

LITTLE F3 : Le modèle le plus ancien est le LITTLE F3 avec un prix de départ de 349,99 euros. Ici, nous avons un cerveau Snapdragon 870, un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une triple caméra de 48 mégapixels et, œil, un téléobjectif de 5 mégapixels. La batterie est de 4 520 et prend en charge une charge rapide de 33 W.

LITTLE F4 : Le modèle « de base » de son année était le LITTLE F4 avec un prix de départ de 399,99 euros. Snapdragon 870 à nouveau, avec un écran à 120 Hz à nouveau et avec une triple caméra de 48 mégapixels mais sans téléobjectif. La batterie est de 4 500 mAh avec une charge de 67 W.

POCO F4 GT: Jusqu’à la moitié du temps dans l’actualité, le POCO F4 GT était le leader de tout le catalogue POCO et son prix de départ de 479,99 euros. Ici, nous parlons déjà d’une toute bête brune avec le Snapdragon 8 Gen 1, un mobile avec 120 Hz et 480 Hz pour l’écran tactile, un mobile avec 4 700 mAh avec une vitesse de charge de 120 W et un mobile avec trois caméras et 64 mégapixels au front. Le haut de gamme de POCO est ici.

Poco F4 GT 5G – Smartphone 8+128 Go, écran 6,67″ 120 Hz E4 AMOLED, Snapdragon 8 Gen 1, triple caméra 64 MP, 4700 mAh, 120 W HyperCharge, noir furtif (version ES + 3 ans de garantie)

LITTLE F5 : Avec le LITTLE F5, le premier mobile avec le Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm arrive sur le marché, mais il est également livré avec des fonctionnalités telles que la charge rapide de 67 W, son taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et le retour de la prise casque au POCO Famille F. Tout cela à bord d’un téléphone mobile dont le prix de départ en France, en parlant de « early bird », s’élève à 379,99 euros.

LITTLE F5 Pro : Et comme dernière étape de la chaîne LITTLE actuelle on retrouve le LITTLE F5 Pro, le mobile le plus puissant de la marque et le premier à intégrer la recharge sans fil, ce qui manquait déjà au catalogue du constructeur. Le mobile a un Snapdragon 8+ Gen 1 et atteint jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go d’espace interne. De plus, il offre une charge rapide de 67 W en plus de la charge rapide de 30 W déjà mentionnée. Il arrive avec Android 13 et MIUI 14 et son prix de départ est fixé, avec « early bird » à 479,99 euros.

POCO F5 Pro, 8 Go + 256 Go

Ce sont tous ces mobiles qui, à moins qu’il n’y ait des retraits du store ou que de nouveaux modèles arrivent sur le marché, sont officiellement en vente en ce moment en France. Un PEU pour chaque poche, pour chaque type d’utilisation et pour chaque style d’utilisateur. Du LITTLE C40 au LITTLE F5 Pro, du haut de gamme le moins cher au plus puissant.

