Ce smartphone a un appareil photo LEICA, un capteur d’un pouce et un écran de 2000 nits (et ce n’est pas le Xiaomi 13 Ultra)

Le nouveau SHARP ne quittera pas le Japon, mais c’est sans aucun doute l’un des smartphones les plus intéressants à ce jour en 2023.

Le nouveau Sharp AQUOS R8 Pro, un smartphone avec un écran IGZO capable d’atteindre 2000 nits de luminosité maximale

Les smartphones de la série Xiaomi 13, dont le récent Xiaomi 13 Ultra, se sont démarqués du reste des mobiles haut de gamme pour équiper des appareils photo signés du sceau LEICA, la prestigieuse société allemande spécialisée dans la photographie. Cependant, les modèles de la firme pékinoise ne sont pas les seuls à posséder ce sceau.

Depuis quelque temps, le japonais SHARP collabore avec LEICA pour façonner le système photographique de ses smartphones de la série AQUOS, et nous avons même vu comment la société japonaise était en charge de produire le téléphone LEICA. Leur relation est si bonne que SHARP n’a pas hésité un instant à profiter de l’expérience de LEICA pour développer le système photographique de son nouveau smartphone phare, le SHARP Aquos R8 Pro.

Il s’agit de la dernière version majeure de la firme japonaise, récemment présentée au Japon avec son jeune frère, le SHARP Aquos R8. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme, équipé des spécifications les plus avancées vues jusqu’à présent dans un smartphone de marque, notamment des écrans avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et des processeurs Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 2, écran 240 Hz et appareil photo LEICA : le Sharp AQUOS R8 Pro est une centrale technique du Japon

Sharp a conçu l’Aquos R8 Pro en restant fidèle à l’esthétique des modèles précédents de l’entreprise, avec des lignes droites comme principaux protagonistes et combinant l’aluminium avec du verre mat à l’arrière. C’est aussi un appareil particulièrement résistant, puisqu’il possède un certificat de qualité militaire MIL-STD 810G.

Son écran a une diagonale de 6,6 pouces et utilise un panneau IGZO OLED avec une résolution Quad HD+, capable d’atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 240 hertz, le plus élevé jamais vu dans un smartphone. Il s’agit d’une dalle de type LTPO, capable de faire varier dynamiquement son taux de rafraîchissement entre 1 et 240 Hz pour économiser de l’énergie. Il est également capable d’atteindre un niveau de luminosité maximal de 2000 nits.

L’Aquos R8 Pro est basé sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la plus avancée de Qualcomm à ce jour. Il est livré dans une configuration unique avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, en plus d’incorporer une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil.

Son système d’exploitation est Android 13, et la marque s’engage à proposer au moins trois mises à jour Android majeures, ainsi qu’un minimum de cinq ans de mises à jour de sécurité. D’autres détails intéressants sont l’inclusion d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, d’un port casque 3,5 mm et d’un emplacement microSD.

Le système de caméra du R8 Pro est dirigé par une caméra Sony IMX989 de 1 pouce de diagonale avec stabilisateur optique, une résolution de 47 mégapixels et un objectif LEICA SUMMICRON. De plus, il intègre un capteur de spectre de couleurs à 14 canaux et le module caméra agit comme un dissipateur thermique. La caméra frontale a 12 mégapixels.

Il ne semble pas que l’Aquos R8 Pro va quitter le marché japonais, comme cela s’est déjà produit avec les précédentes tranches de la famille. Au Japon, il sera disponible via les opérateurs docomo et SoftBank à partir de juillet. Pour le moment, Sharp n’a pas dévoilé son prix.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :