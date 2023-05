Cette application est beaucoup plus utile qu’il n’y paraît et elle est gratuite pour un temps limité

Cela n’en a peut-être pas l’air, mais cette application peut résoudre votre vie

Parfois, il existe des applications avec des utilitaires trop spécifiques pour lesquels nous ne pouvons pas tout à fait trouver un utilitaire pour eux. S’il existe des applications avec des fonctions très claires, telles que des applications radio ou des navigateurs privés, à d’autres moments, elles semblent particulièrement limitées, ce qui rend assez difficile pour nous de savoir ce que nous allons avoir à faire avec elles. C’est l’un de ces cas où son utilisation semble inutile mais elle peut vous sauver la vie. Nous parlons de Shout Screen, une application dont la fonction principale est d’afficher un gros texte sur notre écran.

Shout Screen, une appli qui va nous sauver la vie

Shout Screen est une application qui nous permet d’écrire des messages texte sur notre écran et de les montrer aux personnes qui nous entourent afin d’éviter de crier ou de nous déranger dans des environnements trop bruyants ou trop calmes pour entendre nos voix ou déranger les interlocuteurs . Par ailleurs, il possède également des fonctionnalités très intéressantes, telles que le texte en surbrillance pour attirer l’attention des gens.

Le fonctionnement de l’application est assez simple. Il vous suffit d’écrire ce que vous voulez, de choisir la police et la couleur d’arrière-plan et à partir de ce moment, nous pouvons afficher le message sans problème et il sera parfaitement vu car il est conçu pour être des lettres qui se détachent clairement avec les arrière-plans plats de l’application . De cette façon, vous n’aurez sûrement aucun problème.

Ce sont quelques-unes de ses utilisations, mais il en a beaucoup plus, car il est vraiment utile pour tout ce qui nous vient à l’esprit, même s’il sera toujours bénéfique si nous nous trouvons dans des environnements plus ou moins bruyants où il nous est difficile d’entendre ou est difficiles à entendre, ceux qu’une vitre ou une barrière nous empêche d’être entendus.

Parfait pour les concerts et les salles bruyantes où se faire comprendre est un enfer.

C’est également utile si vous attendez quelqu’un à l’aéroport et que vous voulez être drôle.

Il permettra à votre message d’être lu de loin sans que vous ayez besoin de quitter votre gorge.

Les fonctions sont multiples en général, vous pouvez même l’utiliser pour parler avec vos camarades de classe.

L’application était payante et était au prix de 0,69 euros, mais maintenant elle est entièrement gratuite pour un temps limité, ce qui nous permettra d’essayer d’avoir cette application pour toujours sans avoir à payer un seul euro.

Téléchargez « Shout Screen » sur le Google Play Store

