Ce qui manquait à POCO, POCO l’a déjà: la recharge sans fil atteint enfin la marque jaune de Xiaomi

Depuis l’irruption du POCOPHONE F1 en 2019, la marque de l’écosystème Xiaomi n’a fait que progresser, lentement mais sûrement, pour tenir tête à sa propre matrice. Nadie imaginaba hace unos años que una marca le fuese a quitar a Xiaomi el título del “móvil más recomendable” dentro de las gamas medias, pero POCO ha hecho méritos para ello y tanto sus modelos X como F se han ido haciendo un importante hueco en le marché.

Les F, les plus puissants, sont désormais renouvelés avec deux nouveaux appareils qui atteignent ainsi la cinquième génération numérique de la famille. Les POCO F5 et POCO F5 Pro sont désormais officiels. On ne parle plus de rumeurs ou de fuites. POCO les a mis sur la table et l’un d’eux apporte enfin la fonctionnalité qui nous a le plus manqué. Le POCO F5 Pro dispose enfin d’une recharge sans fil.

La recharge sans fil arrive enfin à POCO avec le F5 Pro

Au fil du temps, les modèles POCO ont évolué et ont intégré de plus en plus de fonctionnalités demandées par le marché. Devenir plus compétitif à chaque nouvelle génération, miser sur un design plus agressif avec le jaune POCO caractéristique et se concentrer sur un public différent. A un public plus habitué à acheter en ligne, entre autres.

Les POCO sont devenus plus puissants, atteignant un point où le POCO F4 GT de la saison dernière n’avait rien à envier aux gammes les plus élevées du marché. Avec un Snapdragon 8 Gen 1, un écran AMOLED 120Hz, une charge ultra-rapide de 120W, un système audio compatible avec tout et un appareil photo assez puissant, le modèle était présenté comme un téléphone « gaming » mais axé sur beaucoup plus de types d’utilisateurs. Des jeux, oui, mais aussi bien plus encore.

Et pourtant, il manquait quelque chose au POCO F4 GT qui a finalement atterri avec la génération actuelle. Avec les nouveaux POCO F5 et POCO F5 Pro, nous avons à nouveau des charges rapides assez puissantes, en particulier 67W pour chacun des modèles. Mais aussi, on a pour la première fois la charge sans fil sur le tableau des spécifications d’un terminal POCO, le POCO F5 Pro, et il ne le fait pas à basse vitesse, puisqu’il propose 30W compatible avec n’importe quel chargeur Qi du marché.

Une fois que vous vous êtes habitué à la recharge sans fil, devoir brancher un câble sur votre téléphone ressemble à quelque chose du Jurassique.

À ce stade, il est possible que ce soit la dernière chose qui restait au POCO pour pouvoir se vanter d’être aussi complet que n’importe qui d’autre. Oui, si nous devenons exquis, nous pouvons également demander un zoom optique dans l’un de ses appareils photo, mais attention, car la gamme est encore jeune et nous pourrions avoir des surprises à l’avenir. Quoi qu’il en soit, ayant le mode portrait du POCO, l’absence du téléobjectif est compensée sans trop de problèmes.

Alors oui, les POCO ont enfin une fonctionnalité qui fait son entrée dans le monde mobile depuis des années et qui, même si elle ne fait pas trop de bruit, est assez différentielle et il est difficile de s’en débarrasser. Une fois que vous avez un chargeur sans fil sur votre table de chevet, dans votre salon, sur votre table de bureau ou dans la voiture, connecter le câble USB C pour recharger votre mobile semble appartenir au passé. Maintenant, si vous ne le souhaitez pas, vous ne connecterez pas non plus le nouveau POCO F5 Pro.

