Oubliez le gorille, HONOR mise sur le rhinocéros pour protéger ses écrans

HONOR doit présenter sa propre technologie de protection d’écran à une date encore à déterminer, mais nous savons déjà comment elle s’appelle et sur quel appareil elle devrait arriver.

HONOR Magic V, le premier pliable de HONOR.

Ce qui était la deuxième marque de Huawei, HONOR, suit les traces de son ancienne société mère lorsqu’il s’agit de créer et de développer ses propres technologies. La société, qui a récemment annoncé l’arrivée du HONOR Magic5 Pro en France, lancera une technologie de protection d’écran connue sous le nom de Giant Rhinoceros Glass.

L’information nous vient de Gizmochina, d’où ils assurent que cette technologie de protection vient concurrencer le Kunlun Glass de Huawei, qui a déjà fait son apparition dans des produits comme le Mate 50 de la firme. Ce verre rhinocéros géant devrait être utilisé dans les téléphones haut de gamme.

Une technologie qui promet, mais dont on sait peu de choses

Pour l’instant, il n’y a pas de détails supplémentaires sur le verre de rhinocéros géant. Ce que l’on peut supposer, c’est que si Kunlun Glass promet d’être 10 fois plus durable que Gorilla Glass, la technologie de HONOR tentera sûrement de dépasser ce chiffre d’une manière ou d’une autre. Et ils doivent se mettre au travail dès maintenant s’ils veulent rivaliser face à face.

Sans surprise, la création d’un panneau répondant aux spécifications de Kunlun Glass nécessite, selon Huawei, 24 heures, 108 processus de fabrication et une fusion du verre à 1 600 degrés. Tout cela est fait pour fabriquer un panneau qui contient des milliards de nanocristaux qui, selon le fabricant, lui confèrent une dureté exceptionnelle.

Giant Rhinoceros Glass devrait apparaître sur le deuxième pliable de la société et successeur du Honor Magic V, le Honor Magic V2 (dont la date de sortie est encore inconnue). Si la technologie de protection du verre d’Honor est aussi bonne qu’ils le disent, nous aurons peut-être enfin affaire à un pliable qui ne se sentira pas fragile.

Selon le point de vente, Giant Rhinoceros Glass devrait servir à accroître la concurrence sur le marché des téléphones haut de gamme. Il semble que la tendance pour l’instant soit de se concentrer sur la résistance et la durabilité de ces appareils, et avec sa nouvelle technologie HONOR espère gagner plusieurs entiers dans ces sections (et en résistance aux chutes).

