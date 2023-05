Bonne nouvelle: si vous avez un Xiaomi Mi 10 Pro ou Xiaomi Mi 10, vous pouvez déjà installer la ROM MIUI 14 Global à l’intérieur

Beaucoup d’entre vous qui nous lisaient régulièrement savent sûrement que Xiaomi a confirmé que la famille Xiaomi Mi 10 allait recevoir officiellement MIUI 14 Global au cours des mois d’avril et mai de cette année. Eh bien, il semble que l’attente touche à sa fin puisque les Xiaomi Mi 10 Pro et Xiaomi Mi 10 commencent à recevoir cette version.

De plus, le meilleur de tous, les deux appareils pourront également profiter de la dernière version d’Android 13 à l’intérieur, sans aucun doute une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui utilisent ces appareils au quotidien et disposent d’une ROM globale qui cherche à améliorer l’expérience utilisateur fournie par les deux appareils.

MIUI 14 Global, désormais disponible pour Xiaomi Mi 10 Pro et Xiaomi Mi 10

Dans ce cas, si nous commençons à parler du Xiaomi Mi 10 Pro, nous pouvons vous dire que nous sommes confrontés à une mise à jour sous la version V14.0.3.0.TJAMIXM, une ROM globale qui est pour l’instant la variante Mi Pilot de ce logiciel, mais qu’après quelques semaines, vous pouvez télécharger de manière totalement stable depuis les paramètres de votre Mi 10 Pro.

En revanche, si nous jetons un œil au Xiaomi Mi 10, nous nous retrouvons devant la version V14.0.3.0.TJBMIXM, un fichier qui correspond également à la variante Mi Pilot de MIUI 14 mais que vous commencerez à recevoir de manière stable peu de temps après, au cours des prochaines semaines afin que vous n’ayez pas à l’installer manuellement sur vos ordinateurs.

Par conséquent, malgré le fait que ces versions ne correspondent pas aux versions finales qui atteindront tous les utilisateurs, nous pouvons garantir que MIUI 14 basé sur Android 13 arrivera plus tôt que tard de manière stable pour le Xiaomi Mi 10 Pro et Xiaomi My 10, des téléphones qui sont sur le marché depuis un certain temps mais qui continuent d’être mis à jour comme s’il s’agissait d’un récent Xiaomi haut de gamme.

