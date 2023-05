Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran des POCO F5 et F5 Pro

Les POCO F5 et F5 Pro viennent d’arriver sur le marché et vous pouvez maintenant télécharger leurs fonds d’écran exclusifs pour personnaliser votre mobile avec eux.

Le POCO F5 Pro 5G en noir avec l’un de ses fonds d’écran officiels

Xiaomi va organiser un événement mondial dans une demi-heure pour présenter ses nouveaux terminaux dans le milieu de gamme premium sous la marque POCO, les POCO F5 et F5 Pro, mais avant cela, et pour vous mettre en appétit, nous mettons à votre disposer des fonds d’écran officiels de ces deux appareils.

Grâce aux gars de XiaomiUI, nous avons eu accès aux fonds d’écran exclusifs des POCO F5 et POCO F5 Pro et nous vous les apportons afin que vous puissiez les télécharger en qualité originale et entièrement gratuitement.

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran originaux des POCO F5 et POCO F5 Pro

Bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement lancés sur le marché, vous pouvez déjà personnaliser votre smartphone avec les fonds d’écran officiels des nouveaux POCO F5 et POCO F5 Pro et, heureusement, les deux terminaux ont des fonds d’écran impressionnants.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie que nous vous laissons sur ces lignes avec les fonds d’écran exclusifs du LITTLE F5 et du LITTLE F5 Pro, les deux fonds d’écran nous montrent un paysage montagneux qui diffère par les couleurs choisies pour chacun des terminaux, puisque que le fond d’écran du POCO F5 a des tons jaunes et dorés, tandis que le POCO F5 Pro opte pour un look plus sombre avec des couleurs bleues et rougeâtres.

Si vous souhaitez installer l’un de ces deux fonds d’écran sur votre mobile, il vous suffit de le sélectionner, d’appuyer longuement dessus pour le télécharger et de le définir comme fond d’écran de votre terminal avec l’application galerie que vous utilisez sur votre smartphone.

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas convaincu par les fonds d’écran des POCO F5 et POCO F5 Pro, nous vous recommandons de consulter notre guide mis à jour avec les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :