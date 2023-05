WhatsApp permettra aux administrateurs de groupe de censurer les messages

La version bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.23.10.8 inclut une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle les membres d’un groupe peuvent signaler à leurs administrateurs les messages qui violent les règles du groupe.

La dernière fonctionnalité de WhatsApp donnera aux administrateurs de groupe plus de pouvoir pour modérer le contenu du groupe

Ces dernières semaines, WhatsApp, le service de messagerie instantanée le plus utilisé au monde, a lancé une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur au sein de la plate-forme et, ainsi, après avoir appris que l’application détenue par Meta va permettre les appels de spam devant être réduits au silence, nous venons d’apprendre que WhatsApp donnera également un plus grand contrôle aux administrateurs de groupe.

Comme les gars de WABetaInfo l’ont découvert, l’une des dernières bêtas de WhatsApp pour Android inclut une nouvelle fonction qui nous permettra de signaler les messages inappropriés aux administrateurs de groupe.

Très bientôt, vous pourrez signaler les messages qui enfreignent les règles d’un groupe aux administrateurs de ce même

La versión Beta de WhatsApp para Android 2.23.10.8 incluye una nueva característica para los grupos llamada « revisión de administrador », la cual les permite a los miembros de un grupo reportar mensajes poco apropiados o que violan las normas de este ante el administrador o administradores du même.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, avec l’aimable autorisation de WABetaInfo, cette nouvelle option sera disponible dans le menu de configuration du groupe et, par conséquent, seuls ses administrateurs pourront activer cette fonction. De plus, les messages signalés ne seront visibles que par les administrateurs de groupe dans cette nouvelle section de l’application.

Une fois cette fonctionnalité activée, lorsqu’un membre d’un groupe signale un message, une notification sera envoyée à l’administrateur pour test et l’administrateur décidera de supprimer ledit message pour tous les membres du groupe ou de le conserver dans le chat.

Grâce à cette nouveauté, les administrateurs de groupe pourront mieux modérer leurs groupes grâce aux signalements reçus par leurs membres et contrôler plus efficacement le contenu qui y est partagé.

Cette nouvelle fonctionnalité de signalement des messages inappropriés aux administrateurs de groupe est toujours en développement et devrait bientôt atteindre les bêta-testeurs via une future mise à jour.

