Votre boîte de réception Gmail est sur le point d’être remplie de publicités

Google teste pour inclure encore plus d’annonces dans Gmail : désormais, elles apparaîtront au milieu de votre liste de diffusion.

L’application Gmail sur un smartphone Android

Afin de continuer à offrir gratuitement certains des services les plus utilisés au monde, Google utilise la publicité pour maintenir la rentabilité de ses plateformes. C’est le cas de Gmail : le client de messagerie de Google diffuse des publicités aux utilisateurs depuis des années, et tout semble indiquer que, bientôt, la quantité de publicités dans Gmail va se multiplier.

Cela a été rapporté par le portail 9to5Google, où ils révèlent que, depuis quelques jours, Google a commencé à inclure un plus grand nombre d’annonces dans la boîte de réception Gmail, et si auparavant la publicité n’apparaissait qu’en haut du bac d’entrée, de désormais, les annonces seront également affichées entre les e-mails.

Préparez-vous à voir plus d’annonces dans Gmail : Google change la façon dont il affiche la publicité dans son client de messagerie

Plusieurs utilisateurs de gmail ils ont informé des changements via Twitter, en partageant des captures d’écran montrant les nouveaux types d’annonces Gmail, qui apparaissent dans toute la liste des e-mails reçus par les utilisateurs.

Normalement, Gmail n’affichait des annonces qu’en haut de la liste de diffusion, marquées du symbole « Annonce » juste à droite de l’image de l’expéditeur. La façon dont les annonces sont signalées restera la même après ces changements, mais le nombre d’annonces semble avoir considérablement augmenté.

Google s’emballe avec les publicités Gmail maintenant pic.twitter.com/7ls0wTHoNR — Mark Irvine, électeur illégal de l’Eurovision (@MarkIrvine89) 2 mai 2023

Google lui-même a confirmé qu’il s’agissait d’une expérience et que pour le moment, les changements ne sont pas visibles pour tout le monde. Il en a également profité pour rappeler que Google ne vend jamais les données des utilisateurs aux annonceurs ni n’utilise les données collectées dans Gmail pour afficher de la publicité.

Dans tous les cas, il convient de rappeler qu’il existe des méthodes efficaces pour se débarrasser en grande partie des publicités dans Gmail et profiter d’une expérience plus propre. Et sinon, il y a toujours la possibilité de passer à une application de messagerie alternative à Gmail.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :