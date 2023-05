WhatsApp pourrait disparaître du Royaume-Uni et les politiques de confidentialité de l’application sont à blâmer

Les politiques de confidentialité de WhatsApp mettent sa continuité au Royaume-Uni en danger. Pas seulement la vôtre : également celle d’autres applications de messagerie comme Signal ou Telegram.

WhatsApp pourrait disparaître du Royame-Uni.

WhatsApp a mis en place un cryptage de bout en bout depuis 2016. Cette mesure garantit que seuls les participants à une conversation peuvent la lire, car une clé unique est générée pour les deux, à laquelle personne (pas même Meta) n’a accès. . Cela fonctionne de manière très similaire à la façon dont d’autres applications comme Signal ou Telegram le font.

C’est précisément à cause de ce cryptage et des propres politiques de confidentialité de l’application que WhatsApp fait face à sa disparition au Royaume-Uni, comme le rapporte The Guardian. Il semble que les dégâts causés par les dirigeants britanniques soient déjà trop importants pour qu’il y ait une solution à l’amiable.

Au revoir, M. Whatsapp

Apparemment, la dernière loi sur la sécurité en ligne rédigée par le gouvernement anglais, qui progresse déjà à la Chambre des Lords selon les médias, donne à l’Ofcom le pouvoir d’imposer des exigences aux réseaux sociaux afin qu’ils utilisent la technologie pour attaquer le terrorisme ou les abus sexuels sur mineurs. L’Ofcom est l’organisme qui réglemente les communications au Royaume-Uni.

Les amendes pour les services non conformes à la législation peuvent aller jusqu’à 10 % de la facturation annuelle. Et pour les applications de messagerie qui utilisent le cryptage de bout en bout, il est technologiquement impossible de lire les messages des utilisateurs sans rompre une partie de l’accord conclu avec le cryptage. WhatsApp dit que c’est une étape qu’ils ne sont pas prêts à franchir.

Si la loi devait finalement être adoptée, WhatsApp dit qu’il choisirait de protéger la sécurité de ses utilisateurs en dehors du Royaume-Uni. Depuis le siège de l’application de messagerie appartenant à Meta, ils disent que 98% de sa base d’utilisateurs se trouve en dehors du territoire britannique et que, évidemment, ils ne veulent pas que leurs normes de sécurité soient abaissées et que le but du cryptage soit vaincu, compromettant la vie privée de l’utilisateur.

Divers conseillers ont dit au gouvernement de prendre au sérieux les préoccupations de WhatsApp. Non seulement ils pourraient finir par quitter le Royaume-Uni, mais ils pourraient également quitter ce marché Telegram and Signal. Signal, soit dit en passant, est cosignataire avec WhatsApp d’une lettre ouverte adressée au gouvernement britannique dans laquelle ils exposent leurs préoccupations.

Du gouvernement britannique, ils assurent qu’ils soutiennent le cryptage, mais ils disent également que ce support ne peut pas se faire au détriment de la sécurité publique. Selon eux, les entreprises technologiques ont « l’obligation morale de s’assurer qu’elles ne ferment pas les yeux ou qu’elles ne ferment pas les yeux sur les niveaux sans précédent d’abus sexuels d’enfants sur leurs plateformes ».

D’autre part, aujourd’hui, WhatsApp a également fait l’actualité après avoir présenté une nouveauté qui mettra fin au spam.

