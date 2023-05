Si vous recherchez de bons écouteurs, beaux et bon marché, ceux-ci de Xiaomi sont les meilleurs que vous puissiez acheter : les Redmi Buds 3 Pro pour 42 % de moins

Il existe de nombreux écouteurs sans fil Xiaomi que nous avons disponibles dans le catalogue de la marque en France mais, sans aucun doute, les Redmi Buds 3 Pro sont l’une des meilleures options tant que nous voulons un très bon modèle en termes de performances sans que nous ayons à dépenser trop d’argent.

En fait, ils sont actuellement à leur prix minimum historique dans Pc Componentes, et pour seulement 39,99 euros, nous pourrons les obtenir. Il y a une bonne poignée d’arguments pour les trancher, et dans ce post nous allons vous en parler pour que vous puissiez voir de quoi ces petites bêtes sont capables.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – Casque sans fil avec suppression active du bruit de 35 dB, connectivité avec deux appareils, chargement sans fil, gris glacier, OB02748

On anticipe déjà que malgré leur petit prix, ces écouteurs ne manquent pratiquement de rien. En fait, parmi ses principales caractéristiques, nous trouvons un système d’annulation active du bruit qui atteint 35 dB, de fantastiques pilotes dynamiques de 9 mm intégrés à l’intérieur qui nous offrent une expérience sonore de premier ordre et même un boîtier de charge prenant en charge la technologie de charge sans fil Qi.

A cela, il faut ajouter une batterie généreuse capable d’offrir jusqu’à six heures d’autonomie sans passer par le chargeur et jusqu’à 28 heures si l’on tient compte de la charge de son boitier, résistance IPX4 pour être au calme en cas de sueur ou en cas de pluie. tombe sur nous et une latence de seulement 69 ms pour pouvoir profiter d’une expérience de jeu vraiment de haut niveau.

Comme vous pouvez le constater, on ne peut guère demander plus à des écouteurs qui ne coûtent que 39,99 euros. Sans aucun doute, à ce prix, vous ne trouverez rien de similaire à distance, et nous pensons que c’est la meilleure option si vous souhaitez acheter un produit de ce style qui ne manque pratiquement de rien.

