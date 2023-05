Microsoft lance un ultimatum clair à Elon Musk

Eric Horvitz, l’un des hauts dirigeants de Microsoft, a demandé une chose très claire à Elon Musk.

Le message est limpide, même s’il le fait avec le plus grand respect.

Actuellement, les IA sont entrées dans nos vies pratiquement sans demander la permission et se sont adaptées à notre vie quotidienne d’une manière incroyable. Il y a déjà des voix qui parlent des métiers qui vont disparaître. Nous avons même des IA qui prétendent vouloir détruire le monde et leur objectif est de mettre la main sur des bombes nucléaires pour nous anéantir. Dans ce cadre, un groupe de scientifiques, de penseurs et de personnalités importantes se sont réunis pour tenter de mettre un frein temporaire à l’IA afin que nous puissions préparer son arrivée. Parmi les signataires figurait Elon Musk, à qui Eric Horvitz a gentiment demandé de se retirer et de ne pas interférer comme nous le verrons ci-dessous.

Eric Joel Horvitz est l’un des membres les plus importants de Microsoft. Il est actuellement le scientifique en chef de l’entreprise, occupant ainsi l’un des postes de gestion et de développement les plus importants.

Le message d’Eric Horvitz

Dans une interview accordée au magazine Fortune, Eric Horvitz a été très clair sur l’avenir de l’IA. Les progrès ne peuvent pas être arrêtés et il s’est déclaré un clair accélérationniste qui ne peut que défendre que la situation continue d’avancer régulièrement. Interrogé sur la lettre demandant aux développeurs d’IA du monde entier d’arrêter de le développer pendant au moins 6 mois, il a été clair et énergique :

Je les respecte vraiment, je pense que ce sont des gens raisonnables et concernés. Personnellement, je préférerais voir plus de connaissances, et même une accélération de la recherche et du développement, qu’une pause de six mois, ce qui, je ne suis pas sûr non plus, soit possible. C’est une proposition très vague à bien des égards.

Pour Horvitz, une pause d’un temps aussi court n’indiquerait rien, au contraire, il considère qu’il faudrait investir plus d’argent pour mieux le comprendre, voire le réguler pour éviter les problèmes. Il faut prendre en compte que Microsoft est le principal support d’OpenAI et a investi plus de 1000 millions de dollars pour que le projet continue.

Selon Plurality, Horvitz lui-même a exhorté Elon Musk à se demander s’il était d’accord avec cette lettre, car ses objectifs étaient vagues et ne semblaient aller nulle part, lui demandant de ne pas interférer dans le développement des IA. Chose qui semble avoir été à moitié réalisée, puisque quelques jours plus tard, Musk annonçait la création de TruthGPT, sa propre intelligence artificielle.

En résumé:

Eric Horvitz a assuré qu’un arrêt de six mois ne serait pas vraiment utile.

Il est partisan de l’accélérationnisme, il estime qu’il faut continuer à investiguer, investir et réguler la situation.

Il considère que les inquiétudes des gens sont raisonnables mais tout arrêter n’est pas la solution.

Pour cette raison, la position de Musk a également été erratique. Il semble qu’il était par principe opposé à leur développement accéléré, mais lorsqu’il a vu qu’il pouvait entrer sur le marché, il était vraiment volontaire. Pour cette raison, il veut former son IA avec Twitter et pense que ce sera la seule IA capable d’avoir absolument raison et de dire la vérité. Un pari un peu compliqué.

De plus, en avril dernier, il a menacé de dénoncer Microsoft parce qu’il disait avoir utilisé Twitter pour entraîner son IA, donc ses mouvements sur ce type de technologie sont ambivalents et génèrent des problèmes clairs.

