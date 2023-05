Ce sont tous les téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de mai

Samsung a déjà déployé la mise à jour de mai 2023 sur une bonne poignée de smartphones de son catalogue.

Les Samsung Galaxy S23 ont été parmi les premiers terminaux de la firme à recevoir la mise à jour Android en mai

Avant même que Google publie la mise à jour Android de mai 2023, Samsung avait déjà commencé à déployer le nouveau correctif de sécurité Android sur l’un de ses terminaux les moins chers, le Samsung Galaxy A10e, et depuis la firme coréenne a déjà diffusé cette mise à jour dans une vingtaine de terminaux. dans son catalogue, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme.

Sans plus tarder, nous énumérerons ci-dessous tous les téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android pour le mois de mai 2023 et, comme d’habitude, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que la firme coréenne déploiera le correctif de sécurité de mai 2023 sur plus d’appareils. .

Ce sont les 21 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

À ce jour, Samsung a déjà mis à jour un total de 21 smartphones avec la dernière version du correctif de sécurité Android et dans cette liste, vous pourrez trouver des terminaux de toutes les séries de la marque, puisque les appareils de la série sont inclus. , Galaxy Z, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F. Un mois de plus, Samsung a décidé de lancer cette mise à jour non seulement sur ses téléphones les plus récents mais aussi sur ceux qui sont sur le marché depuis trois ou quatre ans.

La liste complète des smartphones Samsung recevant déjà la mise à jour Android de mai 2023 est la suivante :

Galaxy S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip3

SamsungGalaxy Note20

SamsungGalaxy Note20 5G

SamsungGalaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

SamsungGalaxy A10e

SamsungGalaxy A23 5G

Samsung Galaxy A33 5G

SamsungGalaxy A52 5G

SamsungGalaxy M23

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy F23 5G

Naturellement, cette nouvelle mise à jour logicielle inclut le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige un total de 62 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, dont 6 ont été marquées comme critiques, 56 sont de haute importance et les 10 restantes sont de priorité modérée. De même, ce nouveau correctif de sécurité Android corrige également un bon nombre d’erreurs détectées dans One UI et améliore les performances et la stabilité des appareils.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si vous disposez déjà de cette mise à jour de sécurité, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre mobile et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Si c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android

