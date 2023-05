Les téléphones portables Huawei 4G attirent de plus en plus l’attention

Omdia a récemment publié un rapport statistique sur le marché mondial de la téléphonie mobile au premier trimestre de cette année. Au cours du trimestre, les livraisons mondiales de téléphones mobiles ont chuté de 12,7 % en glissement annuel et de 11,1 % en glissement mensuel. En termes de marques, parmi le TOP10, seules les expéditions de Huawei ont connu une énorme augmentation d’une année sur l’autre. Le rapport révèle que la société a un taux de croissance des expéditions de 14,3 %, une part des expéditions de 2 % et un volume d’expédition de 6,5 millions d’unités. L’agence souligne que bien que les expéditions de Huawei aient diminué pendant deux trimestres consécutifs, en tout cas, par rapport à il y a un an, Huawei est désormais dans une position relativement meilleure.

Presque toutes les autres marques ont connu des baisses à deux chiffres d’une année sur l’autre. Seul Apple était le même qu’au premier trimestre de l’année dernière. En termes de pertes, les baisses de realme d’une année à l’autre et d’un trimestre à l’autre ont été les plus élevées du trimestre. Pour ses livraisons, Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO (dont OnePlus) et vivo se classent dans le top cinq. Entre la 6e et la 10e place, nous avons Transsion, Honor, Motorola, realme et Huawei. Il est assez intéressant que Huawei soit dans le top 10 malgré tous les problèmes auxquels il a été confronté.

Ventes de téléphones mobiles Huawei depuis 2019

Huawei, une entreprise technologique chinoise de premier plan, a été l’une des marques de téléphones mobiles à la croissance la plus rapide ces dernières années. Cependant, les ventes de l’entreprise ont été assez mauvaises depuis 2019 en raison de divers facteurs. Le COVID-19 a joué un certain rôle, mais la principale raison est la tension entre les États-Unis et la Chine. Bien sûr, nous savons tous que Huawei fait face à une interdiction qui ne facilite pas les choses pour l’entreprise. Cependant, Huawei est maintenant dans une meilleure position comparativement.

Ventes de Huawei en 2019

En 2019, Huawei a dépassé Apple en tant que deuxième fabricant de téléphones mobiles au monde. A cette époque, la marque chinoise n’était que derrière Samsung. Les solides performances de l’entreprise ont été tirées par ses prix compétitifs, sa technologie innovante et sa forte présence sur le marché chinois.

Les expéditions mondiales de téléphones mobiles de Huawei ont augmenté de 16,5 % en 2019, atteignant un total de 240 millions d’unités. Cette forte vente a été stimulée par une forte demande en Chine et dans d’autres marchés émergents. Sur ces marchés, les téléphones mobiles bon marché et riches en fonctionnalités de Huawei étaient populaires parmi les utilisateurs.

Cependant, la croissance des ventes de Huawei a été entravée par la décision du gouvernement américain d’ajouter l’entreprise à sa liste d’entités. Cela empêche les marques américaines de faire affaire avec Huawei. Cela a entraîné des problèmes de chaîne d’approvisionnement et contraint Huawei à trouver des fournisseurs alternatifs pour ses pièces clés.

Ventes Huawei en 2020

L’impact de l’interdiction commerciale américaine sur les ventes de Huawei est devenu plus apparent en 2020. Malgré la pandémie de COVID-19 qui a provoqué une baisse des ventes mondiales de téléphones mobiles, les expéditions mondiales de téléphones mobiles de Huawei ont diminué de 22 % en 2020. L’entreprise n’a pu que expédier 190 millions d’unités.

La baisse des ventes de Huawei était principalement due à son incapacité à accéder aux pièces clés des fournisseurs américains. Cela inclut le système d’exploitation Android de Google. Cela a forcé Huawei à développer son propre système et son propre écosystème d’applications. HarmonyOS est le propre système de Huawei, mais la société n’a pas été en mesure de déployer ce système en dehors de la Chine. En fait, pour le moment, la société n’a pas l’intention de lancer ce système en dehors de la Chine.

Cependant, les ventes de Huawei en Chine sont restées fortes en 2020. La société a pu maintenir sa position de première marque de téléphones mobiles du pays. Cela a été motivé par une forte demande pour les téléphones mobiles milieu de gamme et économiques de Huawei. Ces téléphones portables étaient populaires parmi les utilisateurs chinois à la recherche d’appareils bon marché mais de haute qualité.

Ventes de Huawei en 2021

Les ventes de Huawei en 2021 ont continué d’être affectées par l’interdiction commerciale américaine, ainsi que par la pandémie de COVID-19. Les expéditions mondiales de téléphones mobiles de la société ont diminué de 44 % au premier trimestre 2021. Elle n’a pu expédier qu’un total de 17 millions d’unités. La raison de la baisse est la même qu’en 2020. La société n’est pas en mesure de lancer des téléphones mobiles avec la technologie de réseau 5G. Cela a rendu difficile pour Huawei de rivaliser avec les autres grandes marques de téléphones mobiles.

Cependant, Huawei maintient sa position de force sur le marché chinois. La part de marché de la société en Chine a atteint 43 % au premier trimestre 2021. Cela a été tiré par la forte demande pour les téléphones mobiles milieu de gamme et bon marché de Huawei. L’entreprise ne dispose que maintenant de son propre écosystème d’applications et de services et gagne des fonds.

Ventes de Huawei en 2022

En 2022, le bénéfice net de Huawei a chuté de 69 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 35,6 milliards de yuans, soit un peu plus de 5 milliards de dollars. C’était une énorme baisse de profit, et c’était en grande partie dû à l’interdiction américaine qui a été imposée à l’entreprise. Au premier semestre 2022, les revenus de Huawei ont chuté d’un peu moins de 6 % en raison de la pandémie de Covid-19 et de la rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a nui aux ventes. En 2022, l’entreprise a pu expédier 133 millions d’unités. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’année précédente.

Le fondateur et patron de l’entreprise, Ren Zhengfei, a récemment déclaré au personnel dans une note divulguée que l’entreprise se battait pour sa survie. Malgré les problèmes, Huawei reste un acteur majeur de l’industrie technologique

Conclusion

Les performances des ventes de Huawei depuis 2019 ont été considérablement affectées par divers facteurs, notamment les restrictions commerciales américaines, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la pandémie de COVID-19. Malgré ces défis, la société a continué à maintenir sa position forte sur le marché chinois, où elle reste la première marque de smartphones.

À l’avenir, Huawei devra trouver des moyens de surmonter les défis posés par les restrictions commerciales américaines et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, tout en investissant dans la recherche et le développement pour rester compétitif sur le marché mondial des smartphones. Alors que les performances commerciales de l’entreprise ont été impactées ces dernières années, sa technologie innovante et la forte notoriété de sa marque suggèrent qu’elle a le potentiel de rebondir et de retrouver sa place parmi les principales marques de smartphones au monde.

