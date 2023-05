Casio vous présente la montre connectée que vous allez vouloir acheter

C’est le deuxième modèle ‘G-Shock Move’ de Casio avec des fonctions intelligentes, il est fait de résine renforcée de fibre de carbone et peut surveiller toute votre activité quotidienne.

Casio explore les smartwatches hybrides avec cette nouvelle G-Shock DWH5600.

Ce n’est pas la première smartwatch de Casio, en fait, nous avions déjà vu à la fois ce modèle rétro créé par un fan il y a quelques mois, et la G-Shock GBDH2000 de la famille ‘Move’ que la société basée à Shibuya a lancée en 2022 (Tokyo ), l’une des plus populaires de l’industrie horlogère et pionnière des montres aux fonctions avancées comme ses créations avec télécommande, calculatrice et jeux vidéo dans les années 90.

Désormais, le constructeur japonais veut nous proposer, comme nous l’ont dit nos confrères de PhoneArena, cette nouvelle smartwatch de type hybride qui fera également partie de la famille ‘G-Shock Move’, avec la nomenclature commerciale de Casio DWH5600 et un design assez classique qu’il ne donne aucun indice sur ses fonctionnalités avancées de quantification physique.

Ce n’est pas en vain que la nouvelle smartwatch Casio conserve l’apparence d’une montre numérique rétro bien que grâce à son matériel et à l’adaptation du logiciel, elle pourra quantifier notre activité quotidienne, suivre notre état de santé et de bien-être , ainsi que d’effectuer une surveillance de notre fréquence cardiaque ou une surveillance du sommeil.

Voici la nouvelle montre intelligente hybride Casio G-Shock DWH5600

La première chose qui attire l’attention de cette montre est un aspect bien connu qui représente parfaitement ce qu’est une Casio, même si dans le cas d’une G-Shock il était clair que la firme de Shibuya n’allait pas se contenter de plastiques de mauvaise qualité , Eh bien, la durabilité et la résistance ont été privilégiées avec des matériaux composites de haute qualité, dont une résine renforcée de fibre de carbone pour son boîtier.

En fait, c’est que tous les composants, du boîtier et de la lunette au bracelet, sont fabriqués avec des résines biosourcées et une conception écologique pour s’aligner sur la planète.

En termes de possibilités, cette montre pourra résister aux coups sans vous ébouriffer les cheveux, ainsi qu’à des immersions jusqu’à 200 mètres de profondeur dans l’eau (20 bars), disposant d’une lumière LED automatique et d’une recharge assistée à la fois par l’énergie solaire et grâce à un connecteur USB entièrement étanche.

Il a la capacité d’afficher l’heure mondiale de jusqu’à 38 villes, bien qu’il puisse également nous montrer en un coup d’œil les heures de lever et de coucher du soleil, les phases lunaires et les fonctionnalités habituelles d’une horloge numérique : chronomètre de 1 seconde à 100 heures, compte à rebours jusqu’à 60 minutes, jusqu’à 4 alarmes quotidiennes avec snooze et alertes de vibration.

Et en parlant de fonctionnalités avancées, le Casio G-Shock DWH5600 peut surveiller notre activité physique et quantifier jusqu’à 4 activités différentes (marche, course, entraînement en série ou par intervalles et exercices de fitness), ayant un capteur optique pour mesurer notre fréquence cardiaque continue et un accéléromètre avec GPS intégré pour mesurer les pas et localiser les entraînements.

Casio a conçu une smartwatch hybride « rétro », avec le look classique de sa G-Shock mais cachant des fonctions de quantification avancées grâce à la technologie Polar.

Évidemment, il pourra également nous montrer les notifications du smartphone lié grâce à sa connectivité Bluetooth, mais dans tous les cas, la bonne nouvelle est que toutes les fonctionnalités d’activité physique seront prises en charge par la technologie Polar, une marque réputée et reconnue dans le secteur.

L’appareil sera bientôt vendu dans la boutique en ligne officielle de Casio, bien qu’il puisse déjà être réservé en France via le lien précédent, où il coûtera 279 euros et pourra être acheté en différentes couleurs.

