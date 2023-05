Il ne reste que quelques heures: ce spectaculaire Xiaomi avec 256 Go et 120 Hz a un énorme coupon de réduction

L’un des derniers terminaux Xiaomi en vente frappe fort sur AliExpress.

Il fait partie des smartphones avec le meilleur écran milieu de gamme et pour ce prix.

Dépêche-toi! Si vous recherchez un mobile Xiaomi à un prix abordable, le nouveau Redmi Note 12 Pro 4G est exactement ce dont vous avez besoin. Ce téléphone a été présenté il y a moins d’un mois et est déjà disponible sur AliExpress pour seulement 258 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne avec le code XIAOMI12PRO. C’est une offre à ne pas manquer, étant donné que son prix officiel est de 399,99 euros et sur Amazon il est vendu 350 euros.

Et nous vous pressons car le coupon n’est disponible que ce soir jusqu’à 9h00 le mardi 9 mai. Le coupon peut être renouvelé après cette date, mais nous ne pouvons pas le confirmer. Ce terminal est livré avec une mise à jour vers Android 12 officiel sous peu. Obtenez avec cet achat l’un des mobiles les plus remarquables de la famille Xiaomi Redmi et Redmi Note.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (8/256 Go)

Seulement jusqu’à 9h00 ce mardi 9 mai.

Achetez le meilleur mobile Xiaomi 4G aujourd’hui

Commençons par parler de votre écran. Avec un écran Amoled de 6,67 pouces, une luminosité maximale de 1200 nits, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Redmi Note 12 Pro 4G est parfait pour regarder des vidéos, jouer à des jeux et profiter de vos applications préférées. De plus, le corps en plastique et verre de 7,9 mm d’épaisseur le rend confortable et facile à utiliser même d’une seule main sans se fatiguer.

Quant à son processeur, le Snapdragon 732G est le même que celui qui avait le succès POCO X3 NFC, ce qui indique que vous pouvez vous attendre à des performances fluides et rapides. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible avec des cartes micro SD, vous aurez suffisamment d’espace pour enregistrer tous vos fichiers et applications sans vous soucier du redoutable message de manque de mémoire.

Le lecteur d’empreintes digitales sur le côté est très pratique, et la caméra arrière quadruple composée d’un capteur Samsung S5KHM2 de 108 MP, ainsi que d’un grand angle Sony de 8 MP, d’un mode portrait et d’un objectif macro, rendra vos photos incroyables. La caméra selfie est un très bon Sony IMX471 de 16 MP, vous pouvez donc prendre des autoportraits impressionnants.

La batterie de 5020 mAh et la charge rapide de 67 W sont une caractéristique clé du Redmi Note 12 Pro 4G. Vous n’aurez pas à vous soucier de manquer de batterie en milieu de journée, et la charge rapide atteindra 100 % en moins de 45 minutes.

Enfin, la connectivité 4G, le NFC, le port casque, la radio FM, l’infrarouge, le WiFi 5, le Bluetooth 5.1, le GPS et la Dual SIM sont des caractéristiques qui font du Redmi Note 12 Pro 4G un téléphone complet et moderne. Vous pouvez vous connecter avec vos amis et votre famille par le biais d’appels, de messages et d’applications de réseaux sociaux, et avoir accès à Internet haut débit à tout moment.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (8/256 Go)

N’hésitez plus, c’est un téléphone impressionnant avec des fonctionnalités exceptionnelles à un prix abordable. Si vous cherchez un téléphone avec un grand écran, un processeur puissant et performant, un appareil photo très remarquable et une batterie assez endurante, alors ce smartphone est fait pour vous. Profitez de cette offre et obtenez la vôtre dès aujourd’hui sur AliExpress avec un énorme coupon.

