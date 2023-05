Twitter émet une alerte : une violation de la vie privée a exposé des messages « Circle »

Il n’y a pas de jours calmes au bureau de Twitter après les acquisitions d’Elon Musk. Des changements controversés aux licenciements, et maintenant une faille de sécurité. Les médias sociaux viennent de confirmer qu’une violation de la vie privée a entraîné l’exposition publique de Twitter destiné aux utilisateurs sous la balise « Twitter Circle ». Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de messages destinés à des « amis proches ».

Twitter émet une alerte concernant une faille de sécurité

Selon The Guardian, Twitter a émis une alerte par e-mail aux « utilisateurs concernés ». Le réseau social affirme que certains « tweets avaient échappé à ce confinement ». Par ailleurs, il indique qu’un « incident de sécurité survenu plus tôt cette année a peut-être permis aux utilisateurs extérieurs à votre cercle de voir des tweets qui auraient autrement dû être limités au cercle sur lequel vous postiez. La société de médias sociaux affirme également que le problème a été trouvé par l’équipe de sécurité et qu’il a été correctement résolu. Par conséquent, vos messages Circle ne sont plus visibles pour les personnes extérieures.

Ce genre d’incident nous fait croire aux multiples théories selon lesquelles Twitter travaille à sa limite. Elon Musk a licencié plusieurs employés de l’entreprise, et maintenant, ceux qui sont restés travaillent plus. Avec le personnel limité, nous avons constaté un retard dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités telles que la nouvelle balise de vérification bleue. Par ailleurs, cela devrait être la cause de tous ces problèmes qui augmentent. Malgré cela, Elon Musk déclare que le site Web ne sera pas stable tant qu’une « réécriture complète » de son code sous-jacent ne sera pas terminée.

Le site Web de médias sociaux déclare que son objectif est de protéger la vie privée des personnes utilisant son service. L’entreprise comprend les risques d’un tel accident et le regrette profondément. Bien sûr, pour certains utilisateurs, ce genre d’excuse ne devrait pas suffire. Les médias sociaux continuent de faire une sorte de mauvais « marketing » depuis la prise de contrôle d’Elon Musk. Les médias sociaux ont perdu plusieurs annonceurs et certains utilisateurs ont même quitté le bateau. Avec cela, il y a des concurrents comme BlueSky qui essaient d’attraper une part de ce gâteau.

Malgré toutes les lacunes, Elon Musk fait de son mieux pour pousser les médias sociaux et les rendre plus rentables. La société a récemment introduit la monétisation en tant que nouvelle fonctionnalité pouvant attirer les utilisateurs souhaitant gagner de l’argent via les réseaux sociaux.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine