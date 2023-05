Apple Watch Series 9 pourrait inclure la première augmentation de vitesse depuis des années

Les attentes grandissent pour ce qui pourrait être une mise à jour majeure avec watchOS 10. Et maintenant, il semble qu’une mise à niveau précieuse puisse être fournie avec le matériel d’Apple Watch 9 pour offrir une amélioration potentiellement majeure des performances.

Il y a eu quelques morceaux différents de versions matérielles Apple Watch qui comportent un SiP renommé mais identique ou presque identique (système dans le package). Le plus récent d’entre eux a été Apple Watch 6 à 8 – plus Ultra.

Comme je l’ai écrit précédemment, « Apple a utilisé le même processeur double cœur 64 bits dans la série 7 que celui lancé dans la série 6, mais avec le nom S7 mis à jour. Désormais, l’Apple Watch Ultra et la série 8 sont livrées avec le processeur double cœur S8 SiP 64 bits. Il semble être à peu près le même que le S7 et le S6 en termes de performances, car Apple n’a partagé aucune déclaration d’amélioration des performances lors de son discours d’ouverture ou sur son site Web.

Il semble maintenant que l’Apple Watch 9 pourrait arriver avec la première mise à niveau des performances au niveau de la puce depuis 2020. Comme l’a souligné MacRumors, Mark Gurman a partagé sur sa chaîne Power On Discord que l’Apple Watch Series 9 sera alimentée par un « nouveau processeur ». Et quand quelqu’un « a demandé si la puce serait basée sur la puce A15, il a dit qu’il pensait que ce serait le cas ».

Pour le contexte, l’A15 Bionic d’Apple qui est arrivé avec la gamme iPhone 13 comprend un processeur à 6 cœurs, un moteur neuronal à 16 cœurs, 15 milliards de transistors, et plus encore.

On ne sait pas pour l’instant à quel point la puce Apple Watch Series 9 serait différente de l’A15 sur laquelle elle est basée, mais il semble que la mise à niveau des performances ait le potentiel d’être importante.

En plus d’une montre plus rapide et plus réactive, la nouvelle puce sera probablement plus efficace, ce qui pourrait améliorer la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch.

Auparavant, Mark a déclaré qu’il pensait que watchOS 10, qui arrivera cet automne, introduira une « mise à niveau assez complète – avec des modifications notables de l’interface utilisateur ».

Découvrez ce concept de Parker Ortolani pour savoir à quoi cela pourrait ressembler :

