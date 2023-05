Jusqu’à 50 jours d’autonomie sans avoir à utiliser le chargeur : cette nouvelle fonctionnalité Xiaomi est bestiale

La nouveauté de Xiaomi est capable de conserver un appareil avec une batterie pendant 50 jours sans avoir à passer par le chargeur.

Avant et côté du Xiaomi Pad 5, l’une des dernières tablettes Xiaomi

Xiaomi a récemment renouvelé presque entièrement son catalogue de matériel, accueillant de nouveaux produits haut de gamme, parmi lesquels on pouvait trouver les nouveaux Xiaomi 13 Ultra et Xiaomi Pad 6. Puisque tous les yeux étaient rivés sur le nouveau smartphone ultra haut de gamme de Xiaomi, certains des plus intéressants les innovations introduites avec le reste des appareils ont été négligées. C’est le cas du mode veille profonde de MIUI, qui a fait ses débuts aux côtés de la nouvelle famille de tablettes de la marque.

Grâce à cette fonction, pour l’instant exclusive aux tablettes de la série Pad 6, Xiaomi s’assure que l’appareil est capable de tenir jusqu’à 50 jours sans avoir à passer par le chargeur. Mais comment est-ce possible ?

Le nouveau Xiaomi est capable de détecter si vous touchez votre appareil pour économiser de l’énergie

Comme expliqué sur le portail ITHome d’origine chinoise, la série Xiaomi Pad 6 introduit ce nouveau mode de veille profonde qui complète respectivement les batteries 8600 et 8840 du Pad 6 et du Pad 6 Pro.

Grâce à ce mode, Xiaomi garantit que les tablettes peuvent rester en veille jusqu’à 49,9 jours sans avoir à passer par le chargeur.

Pour y parvenir, un système de capteurs qui fonctionnent ensemble pour donner vie à la technologie Absolute Motion Detect est utilisé, capable d’identifier si l’utilisateur touche ou déplace la tablette. Si elle n’est pas utilisée, la tablette désactive des fonctions telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et la connectivité. d’autres fonctionnalités qui demandent de l’énergie, afin de maximiser l’autonomie de l’appareil.

Pour l’instant, seuls les Xiaomi Pad 6 sont compatibles avec cette fonction, et il n’est pas clair s’il atteindra d’autres modèles de la marque. Xiaomi n’a pas révélé si cette fonctionnalité nécessite un matériel spécifique pour fonctionner, mais sinon, il n’est pas exclu qu’elle puisse même finir par atteindre les mobiles de la marque tôt ou tard.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :