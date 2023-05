Les Samsung Galaxy S22 reçoivent également la mise à jour Android de mai 2023

La mise à jour de sécurité de mai est déjà en cours de déploiement sur les Galaxy S22 brésiliens alimentés par Snapdragon avec la version de micrologiciel S90xEXXS4CWD5.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de mai 2023 sur les meilleurs téléphones de son catalogue, et donc, après avoir déployé le dernier correctif de sécurité Android sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra il y a une semaine, c’est maintenant à vous de jouer. le tour de la génération précédente des fleurons de la firme.

Comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à publier la dernière mise à jour Android sur les trois membres de la série Galaxy S22, les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

La série Galaxy S22 est mise à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de mai 2023 sur les variantes Snapdragon des Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra du Brésil avec la version du micrologiciel S90xEXXS4CWD5 et cette mise à jour devrait être déployée sur tous les modèles, y compris ceux équipés de chipsets Exynos, à partir de le reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour logicielle apporte le Galaxy S22 à puce Snapdragon avec le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige plus de 70 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité, corrige quelques bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des trois terminaux.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre Galaxy S22 en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil mobile.

Dès que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Samsung Galaxy avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :