L’iPhone 16 apportera des boutons haptiques

Les rumeurs sur les boutons haptiques de l’iPhone existent depuis un certain temps. Cette technologie devrait remplacer les boutons physiques matériels à un moment donné dans le futur, mais pas dès que nous l’avons pensé. Maintenant, il semble que les boutons haptiques de l’iPhone 16 arrivent l’année prochaine.

Des rumeurs récentes suggèrent que cela se produira sur la gamme iPhone 15. mais il s’avère que chez Apple, ils ont changé d’avis. À savoir, Mark Mark Gurman de Bloomberg a rapporté ce week-end qu’Apple avait annulé l’introduction de cette technologie dans l’iPhone 15 et laissé ces plans pour l’année prochaine avec les boutons haptiques de l’iPhone 16.

Ainsi, quiconque attend que l’iPhone 15 devienne son prochain téléphone doit savoir que cette gamme peut être livrée avec des boutons physiques à l’ancienne.

Les boutons haptiques de l’iPhone 16 arrivent l’année prochaine

Gurman souligne que les raisons de la décision d’Apple sont principalement les coûts et la complexité. Les tests internes montrent toujours la fonctionnalité pour le moment. On pense qu’Apple conservera la technologie à semi-conducteurs jusqu’au lancement de l’iPhone 16 Pro l’année prochaine.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également affirmé qu’Apple prévoyait de conserver des boutons à semi-conducteurs jusqu’au lancement du ‌iPhone 16‌ Pro. Les raisons, selon lui, sont « des problèmes techniques non résolus avant la production de masse ». Néanmoins, le résultat est le même. La technologie sera présentée sous forme de boutons haptiques pour iPhone 16.

Cependant, si vous attendez avec impatience cette nouvelle fonctionnalité, vous devez également tenir compte du fait que les boutons à semi-conducteurs seront limités aux modèles ‌iPhone 16‌ Pro de l’année prochaine. Les modèles ‌iPhone 16‌ moins chers conserveront la même conception de bouton de volume que l’iPhone 14 ainsi que ‌iPhone 15‌.

Les boutons de volume haptiques sont-ils une bonne idée ?

D’un autre côté, beaucoup soutiennent que la technologie haptique ne sera pas pratique à utiliser, comme on pourrait le penser. La raison en est que les doigts « ont besoin » de limites physiques pour obtenir la bonne sensation. Quant à la technologie proprement dite, on peut faire une analogie avec la 3D tactile, qui s’est éteinte en une génération. Il est possible que les boutons haptiques de l’iPhone 16 ne soient pas du tout une bonne idée.

Avec l’évolution de la stratégie, l’objectif d’Apple était d’adopter un seul bouton unifié plutôt qu’une double conception pour le contrôle du volume.

Cependant, nous nous attendons toujours à un changement de conception notable dans la gamme iPhone 15 Pro. C’est le Switch de sourdine, qui s’appellera le bouton « Action ».

Certaines rumeurs disent qu’il pourrait faire partie de l’iPhone « Ultra ». Pourtant, tout le monde n’est pas d’accord sur la future dénomination d’Apple.

