6 façons dont ChatGPT ou Bing peuvent sauver votre quotidien

L’IA peut nous faciliter la vie si nous savons comment l’utiliser correctement.

On parle beaucoup des métiers qui vont disparaître à cause de l’IA, mais force est de constater que, pour le moment, ils ne résolvent nos vies que sur certains aspects. GPT-4 s’est considérablement amélioré au cours des derniers mois, étant plus puissant et intelligent que prévu. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, car Bing avec ChatGPT fournit également des solutions incroyables qui vont désormais nous faciliter la vie. Tout cela sans avoir besoin d’activer le mode diable de ChatGPT, ce qui nous permet d’augmenter ses possibilités.

Par conséquent, nous allons voir de quoi ChatGPT et Bing sont capables de nous aider au quotidien de la manière la plus confortable et la plus utile possible. Après tout, l’IA nous offre autant de solutions que nous pouvons imaginer les invites que nous mettons dans le chat.

Trouvez des informations pour nous aider dans notre travail académique

Tous les étudiants âgés de 6 à 22 ans ont de la chance car ChatGPT fait ses devoirs depuis plus d’un an et la plupart des enseignants n’en ont toujours pas entendu parler. Pour cette raison, nous sommes confrontés à un pari très intéressant puisque ChatGPT pourra nous donner des informations sur ce dont nous avons besoin, résoudre nos doutes avec les mathématiques et une foule d’autres tâches académiques qui à un autre moment seraient assez difficiles pour nous.

Dans certains États, comme New York, aux États-Unis, la possibilité d’utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs a déjà été interdite, car les étudiants l’exploitaient d’une manière qui facilitait grandement leurs tâches.

Aide alimentaire : quoi manger, quand et comment organiser ses courses

Certains d’entre nous sont un chaos organisationnel. C’est inévitable, à de nombreuses reprises, nous n’avons pas d’autre choix que de nous organiser de la meilleure façon possible, mais c’est quelque chose dans lequel nous ne sommes pas très bons. Pour cette raison, à partir de ChatGPT, l’IA peut suggérer les meilleures façons de nous organiser. Non seulement avec cela, mais avec n’importe quelle tâche ménagère, mais il est vrai que penser à quoi manger est parfois compliqué, il sera donc d’une grande aide pour nous organiser et savoir quels aliments nous pouvons manger sans trop de problème.

Vous pouvez également nous aider si nous vous disons quels ingrédients nous avons, ou vous pouvez même recommander les meilleurs jours pour effectuer l’achat en tenant compte de nos horaires et obligations.

Recommandations de restaurants ou où manger dans une ville inconnue

ChatGPT ou Bing ne sont pas seulement capables de nous dire quels sites nous pouvons utiliser pour aller manger dans un endroit que nous ne connaissons pas. Mais cela nous donnera également des recommandations sur les plats à choisir dans le menu, ce qui nous aidera également à bien nous préparer. Dans certains, vous pouvez même réserver directement via l’IA. C’est donc une idée très intéressante pour faciliter notre quotidien.

Des solutions au quotidien

Les IA peuvent également nous servir de véritables moteurs de recherche en ligne. Quelque chose qui nous sera très utile puisque nos doutes seront résolus de manière humaine et proche, loin de la froideur d’un moteur de recherche Internet.

Par exemple, nous pouvons lui demander comment nettoyer efficacement les vitres de la maison, ou toute autre chose qui nous vient à l’esprit et il nous le dira sans aucun problème. De plus, si nous utilisons Bing (qui utilise également ChatGPT), nous pourrons voir de quelles pages Web il a obtenu les informations pour rendre tout plus accessible et voir que rien n’a été inventé.

Donner des conseils et proposer des solutions aux problèmes

ChatGPT a une fonction de conseiller que vous n’aviez pas imaginée. La vérité est qu’être un assistant totalement impartial nous donnera toujours le meilleur point de vue possible loin du problème. Nous pouvons lui demander de nous aider à résoudre certains problèmes, sociaux et en général, de nos vies et il nous conseillera au mieux. Ainsi, nous pouvons avoir un conseiller qui nous offre différents points de vue selon qu’il nous convient pour résoudre les problèmes de la manière la plus proactive et intelligente possible.

Apprendre à profiter du temps libre

Cela vous est peut-être arrivé une fois. Vous avez hâte d’avoir du temps libre, mais quand cela arrive, vous ne savez pas quoi en faire. Cela peut être facilement résolu grâce à ChatGPT, car nous pouvons demander une série de recommandations qui nous permettront de profiter plus facilement du temps libre, car il pourra s’adapter à nos besoins et à ce que nous lui demandons. C’est aussi une bonne idée d’utiliser Bing pour cela, puisqu’il nous permettra même de réserver sur des sites comme nous l’avons vu auparavant. En général, cela nous aidera à déconnecter sans avoir à nous casser la tête.

