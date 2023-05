Google se prépare à envahir Android avec Bard, son propre ChatGPT

Google s’efforce de rendre Bard plus accessible sur les appareils Android, même si pour l’instant il semble que cela ne sera possible que sur les téléphones Pixel.

Bard pour Android sera d’abord accessible sur les téléphones et les tablettes Pixel.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous savez bien qu’il y a un énorme engouement pour l’IA ces jours-ci. Qu’il s’agisse d’OpenAI lançant un cours de maîtrise ChatGPT ou de Microsoft dotant Bing de pouvoirs d’intelligence artificielle, nous vivons à une époque où tout semble concerner l’intelligence artificielle ; qu’il s’agisse de modèles de langage ou de génération d’images.

Google a également voulu rejoindre cette course, développant Bard dans la foulée (même si certains employés de Google le critiquent durement et ouvertement). Cette nouvelle concerne précisément Bard, puisque selon 9to5Google, Google s’apprête à rendre cette IA plus facilement accessible depuis les appareils Pixel.

Il y aura bientôt un widget Bard dédié sur votre Pixel

Bien que Bard puisse déjà être testé à partir d’une page Web, et bien que Google travaille depuis un certain temps pour faire différents outils alimentés par l’intelligence artificielle (comme les brouillons pour Gmail ou la génération de texte pour Google Docs), il semble que maintenant il y ait des plans pour le rendre plus accessible depuis Android.

Selon le code auquel le support a eu accès, Bard AI viendra nativement sur Android à l’avenir accompagné d’un widget pour le bureau. On ne sait pas encore si l’IA de Google sera intégrée à l’application de recherche, ou si elle aura sa propre application.

On ne sait toujours pas ce que le widget annoncé fera également, mais selon le point de vente, il aura un objectif plus direct que de servir de raccourci pour avoir une conversation avec Bard. On suppose qu’il pourrait contenir des suggestions pour démarrer des conversations, qui s’ouvriraient directement dans l’application correspondante.

À première vue, ce widget Bard sera exclusif aux téléphones et tablettes Pixel, du moins au début. Cela a du sens si l’on tient compte du fait que l’accès à Bard est limité et, par conséquent, ceux qui l’essayeront en premier sur leur mobile seront ceux qui possèdent l’un des appareils de Google.

Il y a aussi des spéculations sur le fait que quelque chose de plus pourrait être révélé lors du prochain Google I/O, car le Big G a quelques annonces liées à l’IA en perspective. Et puisque les Google Pixel 7a et Pixel Tablet seront dévoilés autour de ces dates, il est possible que nous ayons un petit aperçu du fonctionnement de Bard sur Android.

