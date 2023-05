Google résoudra l’un des plus gros désagréments du web avec les CAPTCHA

Google a introduit dans Chrome Canary une fonction conçue pour mettre fin

Les jours des CAPTCHA pourraient être comptés grâce à Google.

Beaucoup d’entre nous connaissent, souvent à tort, les systèmes CAPTCHA qui nous demandent sans cesse de prouver que nous sommes humains avant de pouvoir interagir avec un service en ligne. Pendant des années, les utilisateurs ont déclaré ouvertement à quel point il est frustrant de devoir gérer ces systèmes au quotidien.

Il semble maintenant que Google travaille enfin sur un moyen d’y mettre fin. S’il n’y a pas si longtemps, nous parlions du Big G se dirigeant vers la fin des mots de passe, maintenant ceux de Mountain View visent à mettre fin aux CAPTCHA une fois pour toutes. Pour cela, ils prévoient d’utiliser un système d’auto-vérification.

Voici comment Google veut mettre fin aux CAPTCHA

Le pronostiqueur Leopeva64 a publié la fonctionnalité sur Twitter. Apparemment, la fonction est déjà disponible dans Canary Chrome, la version destinée aux développeurs du navigateur de Google :

Google a discrètement ajouté une nouvelle page « Auto-verify » dans les paramètres de Chrome, les développeurs de Chromium appellent cette fonctionnalité « anti-abus » et elle a été ajoutée en février, mais je ne l’ai vue mentionnée nulle part : https://t.co /OBYo9b3h9r pic.twitter.com/xhVqyaqpnH – Leopeva64 (@Leopeva64) 29 avril 2023

L’entreprise s’intéresse depuis longtemps à la résolution de ce problème « les humains ont besoin de prouver qu’ils sont humains » d’une manière qui le rende moins ennuyeux pour nous tous, tout en offrant une protection contre les spambots. Cette fonction d’autotest est une avancée significative à cet égard.

La fonctionnalité est activée par défaut dans Canary Chrome et fonctionne dans les cas suivants :

Un site Web que vous visitez peut stocker une petite quantité d’informations provenant de Chrome, afin qu’il puisse valider que vous êtes un être humain.

Les différents sites Web peuvent utiliser des mécanismes d’auto-vérification pour recouper vos données avec celles d’un site Web que vous avez visité, afin qu’il puisse être prouvé sans équivoque que vous êtes une personne réelle.

Google précise également que, grâce à cette fonction d’auto-vérification, la navigation est plus rapide car on peut sauter des étapes. Ils garantissent également que l’utilisateur n’est pas personnellement identifié et que les sites Web ne sont pas autorisés à accéder à l’historique de l’utilisateur.

Nous en profitons pour rappeler que Chrome est devenu plus rapide dans sa dernière mise à jour, ce que les utilisateurs ont également apprécié. Il ne reste plus qu’à faire prospérer les clés d’accès et l’auto-vérification parmi les utilisateurs.



