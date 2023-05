Vendre un ancien iPhone SE pour 199 $ sur les marchés émergents serait une décision intelligente

La semaine dernière, le PDG d’Apple, Tim Cook, a désigné les marchés émergents comme l’Inde comme la solution à l’aplatissement des taux de croissance sur les marchés matures comme les États-Unis et l’Europe. Une façon de relancer la croissance sur de nouveaux marchés, suggère Mark Gurman de Bloomberg, serait pour Apple de vendre un ancien iPhone SE pour l’équivalent local de 199 $.

Ce serait effectivement suivre les traces de l’Apple Watch Series 3 à 199 $, qu’Apple a conservée en vente bien au-delà du moment où il était logique d’en acheter une…

Le marché mondial des smartphones est en baisse depuis plus d’un an maintenant. C’est probablement un effet temporaire d’une inflation élevée et d’une faible sécurité de l’emploi, mais même avant cela, la courbe de croissance devenait de plus en plus plate.

Auparavant, il était courant pour les utilisateurs de smartphones les plus enthousiastes de mettre à niveau chaque année, tandis que beaucoup le faisaient tous les deux ans. Ce cycle de mise à niveau a progressivement ralenti au point où la personne moyenne conserve son smartphone pendant trois ou quatre ans.

Il y a une certaine inévitabilité à cela. Alors que les leaders du marché Apple et Samsung continuent d’essayer de proposer de nouvelles fonctionnalités, le design (form factor) de base d’un iPhone n’a pas trop changé depuis l’iPhone X. Le marché des smartphones est – du moins jusqu’à une percée encore imprévisible – plutôt évolutif. que de nature révolutionnaire.

Si Apple veut revenir à l’époque de la croissance significative des ventes d’iPhone d’une année sur l’autre, les marchés émergents seront les endroits où cela se produira.

La Chine a joué un rôle majeur dans la croissance de l’iPhone, générant des revenus sans cesse croissants pour Apple au cours des six premières années. Cette croissance a atteint son apogée en 2015, grâce au lancement fin 2014 de l’iPhone 6 dans une région qui avait une énorme demande refoulée pour un iPhone à écran plus grand.

Depuis lors, cependant, cette trajectoire ascendante a été perdue, comme le montrent les graphiques Statista ci-dessus et ci-dessous.

L’Inde est sans aucun doute la prochaine grande opportunité de croissance pour Apple. Alors qu’une grande partie de la population vit encore dans la pauvreté, la situation est différente dans les grandes villes comme Mumbai et Delhi, où il existe une classe moyenne en croissance rapide.

Le PDG Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri ont mentionné l’Inde pas moins de 19 fois lors de l’appel aux résultats de la semaine dernière. C’était, par exemple, l’un des trois pays à bénéficier d’un doublement des revenus de l’iPhone.

Nous avons établi des records pour le trimestre de mars sur plusieurs marchés développés et émergents, l’Inde, l’Indonésie, la Turquie et les Émirats arabes unis ayant doublé d’une année sur l’autre.

Cook a déclaré qu’il pensait que l’Inde était à un point de basculement, où elle est sur le point de devenir un marché majeur pour les produits de consommation haut de gamme comme l’iPhone.

L’Inde est un marché incroyablement excitant. C’est un objectif majeur pour nous. J’étais juste là. Et le dynamisme du marché, le dynamisme est incroyable. Au fil du temps, nous avons étendu nos opérations là-bas pour servir plus de clients. Et il y a trois ans, nous avons lancé l’Apple Store Online. Et puis, comme vous venez de le mentionner, nous avons lancé deux stores il y a quelques semaines à peine, et ils ont bien démarré, un à Mumbai et un à Delhi. Nous avons également un certain nombre de partenaires de distribution dans le pays avec lesquels nous collaborons, et nous sommes très satisfaits de la façon dont cela se passe.

Dans l’ensemble, je ne pourrais pas être plus ravi et excité par l’enthousiasme que je vois pour la marque là-bas. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la classe moyenne, et j’ai vraiment l’impression que l’Inde est à un tournant, et c’est formidable d’être là.