Après 10 ans de commercialisation, Apple vient de déclarer ces 2 appareils obsolètes

Apple a ajouté deux nouveaux appareils à la liste obsolète. Son inclusion deviendra officielle le 31 de ce mois de mai, perdant ainsi le support matériel officiel de l’entreprise.

L’écran Thunderbolt et l’iPad Air de 1ère génération ne seront plus pris en charge par le matériel Apple officiel.

La politique d’obsolescence d’Apple indique qu’un produit de l’entreprise devient obsolète lorsque plus de 7 ans se sont écoulés depuis que l’entreprise a cessé de le distribuer. La nuance est importante, puisque nous ne parlons pas de sa présentation ou de sa date de lancement, mais de sept ans à compter du dernier jour de sa mise en vente.

Cela indique évidemment que de nouveaux appareils sont ajoutés à cette liste chaque année. Et qu’est-ce que cela indique pour un produit Apple de devenir obsolète ? En bref, qu’ils ne peuvent plus être réparés dans les stores Apple ou dans les services techniques agréés dont dispose l’entreprise dans le monde entier.

Ce sont les deux appareils Apple qui viennent d’être déclarés obsolètes

Selon nos confrères d’iPadizate, le 31 mai, l’iPad Air de première génération et le Thunderbolt Display seront ajoutés à la liste des obsolètes. Ce sont deux appareils de très longue durée qui ont déjà trouvé leur remplaçant dans des machines plus modernes, comme le nouvel iPad Air et le récent Studio Display, qui a été lancé en complément des Mac Pro, Mac Mini et Mac Studio.

L’iPad Air de première génération a été lancé sur le marché en 2013 et a cessé d’être vendu en 2016. Cette tablette Cupertino avait un écran de 9,7 pouces, avait le processeur A7 et intégrait des changements de conception importants. Ils comprenaient des cadres plus fins, 20 % d’épaisseur en moins, 28 % de poids en moins et 43 % plus étroits que l’iPad de la génération précédente.

L’écran Thunderbolt a été introduit en 2011 et était également disponible à l’achat jusqu’en 2016. L’écran comportait un panneau de 27 pouces avec une résolution de 1440p, une caméra 720p, trois ports USB 2.0, un port FireWire 800, un port Ethernet Gigabit et un Thunderbolt . Il a longtemps été le moniteur de référence pour ceux de Cupertino.

