L’application météo de Google reçoit l’une des plus importantes mises à jour de son histoire

L’application météo de Google pour mobiles Android redessine complètement son interface.

L’application météo de Google renouvelle son design pour s’adapter à Material You

L’application météo Google est l’une des meilleures applications météo pour Android, car elle vous fournit des informations météorologiques précises pour votre région pour le jour en cours et le reste de la semaine, mais son interface était devenue quelque peu obsolète et pour cette raison, le La société Mountain View a décidé de repenser son interface.

Ainsi, deux ans après avoir implémenté le design Google Material Design dans son application météo, maintenant, comme le confirme 9to5Google, le grand G vient de mettre à jour ladite application avec l’interface Material You.

Voici à quoi ressemble le nouveau design de l’application météo de Google

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, la nouvelle interface de l’application météo Google est compatible avec le thème sombre et organise toutes les informations sur un seul écran, puisque, par rapport à la version précédente , les trois onglets Aujourd’hui, demain et 10 jours disparaissent et la barre de recherche en haut a une forme plus ovale.

Juste en dessous de ladite barre, vous pouvez voir la température actuelle, les températures maximales et minimales de la journée et le refroidissement éolien, une illustration de la grenouille mythique de cette application, les prévisions météo pour la journée en cours organisées par heures dans une barre qui est Vous pouvez faire défiler et les prévisions météo pour les 9 prochains jours avec leurs températures maximales et minimales respectives.

De plus, si vous cliquez sur l’un des jours, un panneau s’affichera avec des informations météorologiques complètes comprenant des données telles que la vitesse du vent, l’indice UV ou les heures de coucher et de lever du soleil.

Cette nouvelle version de l’application météo de Google est en cours de test en interne au sein de l’entreprise américaine et devrait toucher très prochainement tous les utilisateurs via une mise à jour sur Google Play.

Google Play | Google

