Google se fiche de ChatGPT, son grand ennemi en est un autre

Une fuite de Google souligne qu’OpenAI n’est pas le vrai concurrent

Google Bard est en développement depuis de nombreuses années et tout le monde considère qu’il s’agit du principal concurrent de ChatGPT, bien qu’il ne soit pas encore disponible même en France. Désormais, le géant des moteurs de recherche ne s’inquiète pas pour OpenAI, du moins selon ce que pense un analyste de Google dans un fichier récemment divulgué sur un serveur Discord selon Semianalysis. Ce même document assure quel est l’ennemi dont Google devrait s’inquiéter : l’IA Open Source, car ils font de grands progrès de jour en jour.

Alors que les alternatives à source fermée sont dominées par le secteur privé, l’open source permet que tout soit modifiable et facile à adapter aux besoins des utilisateurs, ce qui fait que Bard et GPT-4 ne sont pas de véritables rivaux, mais plutôt, selon ce rapport, qu’ils ont un point commun. ennemi qu’ils n’avaient pas encore réalisé.

L’IA Open Source pourrait être l’avenir

Alors que les différences entre Google AI et ChatGPT-4 sont relativement peu nombreuses, les IA open source offrent des alternatives assez intéressantes de nos jours. En premier lieu à cause de l’échelle, puisqu’ils ont réalisé qu’avec un ordinateur puissant, il est possible de faire la même chose que Google ou Open AI font avec des millions de dollars d’investissement et l’utilisation de grandes quantités d’énergie et de superordinateurs.

La première chose à noter est que ces IA open source sont toutes basées sur le code propriétaire de Meta, puisque leur IA, LLaMa, a été divulguée au public et cela a permis aux amateurs de travailler sur ce code sans aucun problème, en l’adaptant à vos besoins et réaliser des exploits authentiques.

Les avancées de l’IA Open Source sont de plus en plus importantes. Ils franchissent en quelques semaines des jalons que Google et OpenAI ont mis des années à atteindre, de sorte que les dépenses milliardaires qu’ils effectuent depuis Google ou OpenAI restent dans la bourrache par rapport au travail magistral que des personnes totalement inconnues font depuis chez eux Et avec un budget minimal . En fait, entre la fuite du code LLaMa, la Meta AI et les avancées de l’IA Open Source, il n’y avait que 3 semaines de différence**.

Bref:

Les IA open source font de grands progrès sans aucun financement.

Ces IA obtiennent des succès beaucoup plus importants avec moins de paramètres.

Le délai pour les percées est de quelques semaines, et non de plusieurs mois, tandis que Google et OpenAI mettent beaucoup plus de temps à mettre en œuvre leurs mesures.

En trois semaines, ils ont fait des progrès incroyables.

OpenAI ne devrait pas avoir d’importance pour Google

Selon l’auteur anonyme de la nouvelle, OpenAI ne devrait pas avoir d’importance pour Google, car ils commettent sans cesse les mêmes erreurs que le géant californien. Le secret, la volonté de tout garder dans un contenant étanche d’où l’information ne peut sortir, rendent les IA propriétaires incapables d’évoluer à la vitesse à laquelle font d’autres propositions tout aussi intéressantes comme les IA open source.

OpenAI n’est pas important. Ils font les mêmes erreurs que nous concernant l’Open Source.

En fait, il en est venu à croire qu’OpenAI allait perdre sa domination s’il ne prenait pas la bonne décision pour rendre son IA plus accessible.

En tout cas, comme le souligne GenBeta, ce qui est clair, c’est que le principal bénéficiaire a été Meta, la société dont le code de son IA a été divulgué et qui lui a permis de prospérer de manière incroyable grâce au code ouvert. Ceux de Zuckerberg ne pouvaient pas imaginer que cette fuite allait permettre la modification de son code pour permettre de grandes avancées qu’ils n’obtenaient pas jusqu’à présent de Meta. Désormais, ils pourront le récupérer et l’adapter à leur IA propriétaire.

